Steht eine weltweite Wirtschaftskrise vor der Tür?

Schon jetzt hat der Konflikt der Weltwirtschaft einen ordentlichen Dämpfer verpasst. Die heimischen Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS haben ihre Prognosen nach unte revidiert. Verschärft sich die Situation im Nahen Osten erneut bzw. dauert der Konflikt länger, dann ist es zu einer echten Weltwirtschaftskrise nicht mehr weit. Eine solche abzuwenden, hat Österreich aber nicht in der Hand. Wir können uns nur gut auf die Auswirkungen vorbereiten. In der Schublade sollten jedenfalls griffbereit Konjunkturpakete (zum Beispiel für Investitionen in Infrastruktur), eine Entlastung der Haushalte und Firmen (zum Beispiel bei den Lohnnebenkosten), Kurzarbeitshilfen, staatliche Garantien, Steuerstundungen usw. liegen.