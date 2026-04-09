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„Krone“-Kommentar

Waffen ruhen, Folgen bleiben

Kolumnen
09.04.2026 06:30
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Kurt Seinitz
Von Kurt Seinitz
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Das lief wieder genau nach Trumps Geschäftsmodell der New Yorker Baumafia ab: zerstören, erschrecken, dann dealen. Dabei wird es nun auch bleiben.

Der Schaden ist nachhaltig, sowohl für den Iran als auch für die Weltwirtschaft. Es geht nicht mehr nur um die Öffnung der Straße von Hormus, es geht auch darum, ob der Golf überhaupt noch ausreichend liefern kann. Die Reparaturarbeiten an den Schäden werden bis zu fünf Jahre in Anspruch nehmen. So lange wird es beim Ölpreis kein Zurück zu vorher geben.

Das iranische Regime hat sich als erstaunlich stabil erwiesen. Ob das auch langfristig gilt, ist eine andere Sache. Noch wirkt das „Rally around the flag“, das Sammeln um die Flagge in Stunden der Bedrohung. Dieser Effekt ist eher kurzfristig. Der Iran steht durch die Schäden an der Infrastruktur vor großen Versorgungsproblemen, vielleicht sogar vor einer Hungersnot.

Trump hat in seinem Krieg viel zerstört, aber eine strategische Niederlage erlitten. Er hat den vormals isolierten Iran in das weltpolitische Spiel erhoben. Das Mullah-Regime hat die Kontrolle über die Straße von Hormuz übernommen, was vorher nicht der Fall gewesen war.

Seine vulgäre Gossensprache und seine Kaiser-Nero-ähnlichen Drohungen haben in der internationalen Politik den Wettlauf um einen Platz in seiner Nähe eingebremst. Das Staatsoberhaupt der USA ist einfach nicht mehr salonfähig.

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