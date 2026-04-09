Waffen ruhen, Folgen bleiben

Der Schaden ist nachhaltig, sowohl für den Iran als auch für die Weltwirtschaft. Es geht nicht mehr nur um die Öffnung der Straße von Hormus, es geht auch darum, ob der Golf überhaupt noch ausreichend liefern kann. Die Reparaturarbeiten an den Schäden werden bis zu fünf Jahre in Anspruch nehmen. So lange wird es beim Ölpreis kein Zurück zu vorher geben.