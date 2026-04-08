Hermann-Gmeiner-Park in Wiener City wird umbenannt

Nach Bekanntwerden der Missbrauchs- und Gewaltvorwürfe gegen SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner bekommt nun jener Park in der Wiener Innenstadt einen neuen Namen, der nach ihm benannt wurde.
Schon im Herbst war bereits die Büste Gmeiners im Park abmontiert worden. Künftig soll er wieder „Börsepark“ heißen und orientiert sich damit am Standort.
Die Grünfläche liegt nämlich in unmittelbarer Nähe der Börse. Nach über 30 Jahren wird die Anlage nun wieder ihren ursprünglichen Namen erhalten.
Bereits auf Bezirksebene fand der Vorschlag breite Zustimmung und wurde nun auch von der Stadt mitgetragen, heißt es in einer Aussendung. Gerade bei sensiblen Fragen im öffentlichen Raum ist es entscheidend, konsequent zu handeln und dabei einen gemeinsamen Zugang sicherzustellen“, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ).
Gmeiner wird vorgeworfen, mehrere Kinder sexuell missbraucht und misshandelt zu haben.
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