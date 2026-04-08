Hermann-Gmeiner-Park in Wiener City wird umbenannt

Bereits auf Bezirksebene fand der Vorschlag breite Zustimmung und wurde nun auch von der Stadt mitgetragen, heißt es in einer Aussendung. Gerade bei sensiblen Fragen im öffentlichen Raum ist es entscheidend, konsequent zu handeln und dabei einen gemeinsamen Zugang sicherzustellen“, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ).