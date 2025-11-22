Missbrauchsvorwürfe: Gmeiner-Denkmal abmontiert

Anlage soll wieder „Börsepark“ heißen

Aus dem Büro von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) heißt es, dass eine Umbenennung bereits vorbereitet wird. Die Bezirksvertretung Innere Stadt will am 18. Dezember den Antrag beschließen – die Anlage soll wieder „Börsepark“ heißen, wie schon vor dem Jahr 1993. „Angesichts der schweren und erschütternden Vorwürfe im Zusammenhang mit der SOS-Kinderdorf-Organisation und ihrem Gründer Hermann Gmeiner ist ein rasches und klares Handeln geboten“, sagte Bezirksvorsteher des ersten Bezirks Markus Figl (ÖVP) bereits im Vorfeld.