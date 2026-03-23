Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sie tragen nur Taschen

Moss & Ratajkowski posieren oben ohne für It-Bags

Star-Style
23.03.2026 16:00
Porträt von krone.at
Von krone.at

Heißer geht’s kaum: Supermodel-Ikone Kate Moss und Social-Media-Star Emily Ratajkowski sorgen gemeinsam für einen echten Hingucker – und das (fast) ohne Kleidung! Für das italienische Luxuslabel Gucci posieren die beiden Topmodels in der neuen Kampagne provokant, selbstbewusst und teilweise oben ohne, stattdessen „tragen“ sie Taschen am Körper ...

0 Kommentare

Es ist das Aufeinandertreffen zweier Model-Welten: Kate Moss (52) als zeitlose Fashion-Ikone und Emily Ratajkowski (34) als moderne Stil-Influencerin. Gemeinsam präsentieren sie die neuesten Taschenmodelle des Hauses – und liefern dabei bewusst reduzierte, aber extrem wirkungsvolle Looks.

Mal nur in Unterwäsche, mal komplett oben ohne: Die Taschen stehen im Mittelpunkt, während die Inszenierung auf maximale Sinnlichkeit setzt.

Kate Moss & Emily Ratajkowski oben ohne für Gucci: Mega-Models setzen Taschen heiß in Szene!
Kate Moss & Emily Ratajkowski oben ohne für Gucci: Mega-Models setzen Taschen heiß in Szene!(Bild: Krone KREATIV/Gucci)

„Beauty and the Bag“ – Luxus trifft Verlangen
Die Kampagne dreht sich laut Gucci um die besondere Beziehung zwischen Mensch und Accessoire. Die zentrale Botschaft: Eine Tasche ist mehr als nur ein Gegenstand – sie wird Teil der Persönlichkeit.

Fotografiert wurde die Serie von dem Star-Duo Mert and Marcus, das für seine ikonischen, oft provokativen Modebilder bekannt ist. In Szene gesetzt werden dabei zwei Modelle: die „Borsetto“-Bag bei Moss und die „Giglio“-Bag bei Ratajkowski – jeweils in verschiedenen Materialien wie Leder, Wildleder und klassischem GG-Canvas.

Kate Moss mit der Borsetto
Kate Moss mit der Borsetto(Bild: Gucci)

Zwischen Minimalismus und Glamour
Die Looks reichen von fast nackter Haut bis zu komplett durchgestylten Gucci-Outfits. Dabei wiederholt sich ein klares Stilprinzip: Alles dreht sich um die Tasche.

In ergänzenden Videos – inszeniert von Regisseur Bardia Zeinali – wird dieser Effekt noch verstärkt: Die Taschen scheinen sich fast endlos zu vervielfachen und umgeben die Models in einer traumartigen Szenerie.

Ratajkowski mit der Giglio-Bag
Ratajkowski mit der Giglio-Bag(Bild: Gucci)

Klare Strategie: Aufmerksamkeit garantiert
Mit der Kampagne setzt Gucci einmal mehr auf starke Bilder, große Namen und gezielte Provokation. Das Ergebnis: maximale Aufmerksamkeit in sozialen Netzwerken – und ein klarer Fokus auf das wichtigste Accessoire der Saison.

Eins steht fest: Diese Bilder bleiben im Kopf – und die Taschen gleich mit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Star-Style
23.03.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Politik
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
116.860 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Gericht
Jacqueline Lugner: „Mein Vater brauchte Hilfe“
104.394 mal gelesen
Witwe Simone Lugner (links mit Anwalt Höllwarth) wurde im Justizpalast ebenso befragt wie ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
100.575 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1886 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Außenpolitik
Trump stellt den Mullahs 48-Stunden-Ultimatum
961 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat den Mullahs im Iran gedroht, Energieanlagen anzugreifen, sollten ...
Außenpolitik
35-jähriger Grüner wird Bürgermeister von München
930 mal kommentiert
Dominik Krause (rechts) küsst bei der Wahlfeier der Grünen seinen Lebensgefährten auf der Bühne.
Mehr Star-Style
Sie tragen nur Taschen
Moss & Ratajkowski posieren oben ohne für It-Bags
„Krone“-Interview
Helene Fischer: „Wie der letzte Sternenstaub“
Sonnige Überraschung
Die Bilder: Amira Aly räkelt sich jetzt im Bikini!
„Royal Brow Lift“
Alle tuscheln über Queen Camillas neue Augenbrauen
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf