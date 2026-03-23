Moss & Ratajkowski posieren oben ohne für It-Bags

Fotografiert wurde die Serie von dem Star-Duo Mert and Marcus, das für seine ikonischen, oft provokativen Modebilder bekannt ist. In Szene gesetzt werden dabei zwei Modelle: die „Borsetto“-Bag bei Moss und die „Giglio“-Bag bei Ratajkowski – jeweils in verschiedenen Materialien wie Leder, Wildleder und klassischem GG-Canvas.