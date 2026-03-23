Moss & Ratajkowski posieren oben ohne für It-Bags

Heißer geht’s kaum: Supermodel-Ikone Kate Moss und Social-Media-Star Emily Ratajkowski sorgen gemeinsam für einen echten Hingucker – und das (fast) ohne Kleidung! Für das italienische Luxuslabel Gucci posieren die beiden Topmodels in der neuen Kampagne provokant, selbstbewusst und teilweise oben ohne, stattdessen „tragen“ sie Taschen am Körper ...
Es ist das Aufeinandertreffen zweier Model-Welten: Kate Moss (52) als zeitlose Fashion-Ikone und Emily Ratajkowski (34) als moderne Stil-Influencerin. Gemeinsam präsentieren sie die neuesten Taschenmodelle des Hauses – und liefern dabei bewusst reduzierte, aber extrem wirkungsvolle Looks.
Mal nur in Unterwäsche, mal komplett oben ohne: Die Taschen stehen im Mittelpunkt, während die Inszenierung auf maximale Sinnlichkeit setzt.
„Beauty and the Bag“ – Luxus trifft Verlangen
Die Kampagne dreht sich laut Gucci um die besondere Beziehung zwischen Mensch und Accessoire. Die zentrale Botschaft: Eine Tasche ist mehr als nur ein Gegenstand – sie wird Teil der Persönlichkeit.
Fotografiert wurde die Serie von dem Star-Duo Mert and Marcus, das für seine ikonischen, oft provokativen Modebilder bekannt ist. In Szene gesetzt werden dabei zwei Modelle: die „Borsetto“-Bag bei Moss und die „Giglio“-Bag bei Ratajkowski – jeweils in verschiedenen Materialien wie Leder, Wildleder und klassischem GG-Canvas.
Zwischen Minimalismus und Glamour
Die Looks reichen von fast nackter Haut bis zu komplett durchgestylten Gucci-Outfits. Dabei wiederholt sich ein klares Stilprinzip: Alles dreht sich um die Tasche.
In ergänzenden Videos – inszeniert von Regisseur Bardia Zeinali – wird dieser Effekt noch verstärkt: Die Taschen scheinen sich fast endlos zu vervielfachen und umgeben die Models in einer traumartigen Szenerie.
Klare Strategie: Aufmerksamkeit garantiert
Mit der Kampagne setzt Gucci einmal mehr auf starke Bilder, große Namen und gezielte Provokation. Das Ergebnis: maximale Aufmerksamkeit in sozialen Netzwerken – und ein klarer Fokus auf das wichtigste Accessoire der Saison.
Eins steht fest: Diese Bilder bleiben im Kopf – und die Taschen gleich mit.
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