Dubioser Kinderverein bekam rund 30 Millionen Euro

Ehemalige Mitarbeiter meldeten sich

Zudem haben sich nun ehemalige Mitarbeiter mit weiteren brisanten Details gemeldet. Deren Vorwürfe werden gerade ausgewertet. Für Zierfuß steht jedenfalls fest: „Dieser Verein darf kein weiteres Steuergeld mehr bekommen.“ Die ÖVP ist überzeugt, dass der Fördermissbrauch nicht der Vergangenheit angehört. Gefordert werden ein sofortiger Förderstopp, die Schließung des Vereins, die vollständige Rückzahlung aller zu Unrecht bezogenen Mittel sowie eine grundlegende Neuaufstellung der städtischen Fördermittelkontrolle. Aber warum handelt die Stadt nicht?