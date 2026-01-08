Vorteilswelt
Private Kindergärten

Reisen, Luxustaschen, teure Dinner auf Steuergeld

Wien
08.01.2026 12:10
Kindergarten.
Kindergarten.(Bild: oksix - stock.adobe.com)

Der Wiener Stadtrechnungshof kritisiert die viel zu lasche Kontrolle privater Kindergärten. Hier finden sich immer wieder fragwürdige Ausgaben. Die Prüfer vermissen harte Konsequenzen. 

0 Kommentare

Sparpaket und immer höhere Gebühren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sitzt das Geld offenbar immer noch zu locker. Der Wiener Stadtrechnungshof kritisiert die viel zu laschen Kontrollen, wie private Kindergärten mit Fördermittel, sprich Steuergeld, umgehen. 

Nach Skandalen in der Vergangenheit wollte die  MA 10 (Kindergärten) eigentlich besser hinschauen. Doch weit gefehlt. Die Prüfer haben nun zehn private Kindergartenträgervereine untersucht. Das Ergebnis ist einigermaßen desaströs. Mit Steuergeld wurde Luxushandtaschen um 1000 Euro, teure Restaurantbesuche oder Flugreisen nach Istanbul ohne Belege finanziert.

Die Behörde fand weiter: einen dubiosen Vertrag über 200.000 Euro mit einer GmbH, deren Geschäftsführer der Ex-Vereinsobmann gewesen ist. Ein anderer Verein überwies 71.000 Euro für Wandarbeiten an einen Betrieb, der nur berechtigt ist, Teigwaren herzustellen.

Zitat Icon

Eine Auswertung ergab für 2023 insgesamt 61 Vor-Ort.Kontrollen, von denen 58 anlassbezogen waren. In 42 Fällen wurden Verstöße festgestellt.

Aus dem Rechnungshofbericht

Zwar wurden von privaten Kindergärten auch Beträge zurückverlangt. Doch gleichzeitig flossen weiter Förderungen. 

Lesen Sie auch:
Minibambini (links), Perlenmeer (rechts oben) und Alt Wien: drei Beispiele von insolventen ...
Krone Plus Logo
Nächster Fall
Die Gründe für die vielen Kindergartenpleiten
14.01.2025
Weiter Missbrauch
Kindergärten: Mit Fördergeld Strandurlaub bezahlt
14.05.2024

 

Der Rechnungshof rät der MA10, Subventionen nachvollziehbarer darzustellen. Und – falls diese zweckwidrig verwendet werden – konsequenter zurückzufordern. 

Die Wiener ÖVP ortet einen weiteren „Fördermittelskandal“ und fordert eine komplette Neuaufstellung des Förderwesens der Abteilung. 

Porträt von Alexander Schönherr
Alexander Schönherr
Wien
Mehr Wien
Private Kindergärten
Reisen, Luxustaschen, teure Dinner auf Steuergeld
In in Wien
Viel Neues im neuen Jahr in der Stadt
Tragödie in Wien
Mädchen (16) stirbt an Überdosis im Hotel
Krone Plus Logo
Teure Solaranlage
Rechnung zu früh bekommen: Wiener verlor Förderung
Krone Plus Logo
Zentrale in Österreich
Football-Liga kommt mit Fürsten-Power nach Wien
