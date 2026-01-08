Reisen, Luxustaschen, teure Dinner auf Steuergeld

Der Wiener Stadtrechnungshof kritisiert die viel zu lasche Kontrolle privater Kindergärten. Hier finden sich immer wieder fragwürdige Ausgaben. Die Prüfer vermissen harte Konsequenzen.
Sparpaket und immer höhere Gebühren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sitzt das Geld offenbar immer noch zu locker. Der Wiener Stadtrechnungshof kritisiert die viel zu laschen Kontrollen, wie private Kindergärten mit Fördermittel, sprich Steuergeld, umgehen.
Nach Skandalen in der Vergangenheit wollte die MA 10 (Kindergärten) eigentlich besser hinschauen. Doch weit gefehlt. Die Prüfer haben nun zehn private Kindergartenträgervereine untersucht. Das Ergebnis ist einigermaßen desaströs. Mit Steuergeld wurde Luxushandtaschen um 1000 Euro, teure Restaurantbesuche oder Flugreisen nach Istanbul ohne Belege finanziert.
Die Behörde fand weiter: einen dubiosen Vertrag über 200.000 Euro mit einer GmbH, deren Geschäftsführer der Ex-Vereinsobmann gewesen ist. Ein anderer Verein überwies 71.000 Euro für Wandarbeiten an einen Betrieb, der nur berechtigt ist, Teigwaren herzustellen.
Eine Auswertung ergab für 2023 insgesamt 61 Vor-Ort.Kontrollen, von denen 58 anlassbezogen waren. In 42 Fällen wurden Verstöße festgestellt.
Aus dem Rechnungshofbericht
Zwar wurden von privaten Kindergärten auch Beträge zurückverlangt. Doch gleichzeitig flossen weiter Förderungen.
Der Rechnungshof rät der MA10, Subventionen nachvollziehbarer darzustellen. Und – falls diese zweckwidrig verwendet werden – konsequenter zurückzufordern.
Die Wiener ÖVP ortet einen weiteren „Fördermittelskandal“ und fordert eine komplette Neuaufstellung des Förderwesens der Abteilung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.