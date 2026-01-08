Reisen, Luxustaschen, teure Dinner auf Steuergeld

Nach Skandalen in der Vergangenheit wollte die MA 10 (Kindergärten) eigentlich besser hinschauen. Doch weit gefehlt. Die Prüfer haben nun zehn private Kindergartenträgervereine untersucht. Das Ergebnis ist einigermaßen desaströs. Mit Steuergeld wurde Luxushandtaschen um 1000 Euro, teure Restaurantbesuche oder Flugreisen nach Istanbul ohne Belege finanziert.