Aggressiver Alkolenker flüchtete vor der Polizei

Betrunken und ohne Führerschein am Steuer, Anhalteversuche der Polizei ignorierend, auf der Flucht Verkehrstafeln beschädigt: Ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Spittal (NÖ) wird angezeigt.
Ein vermeintlich betrunkener Autolenker wurde am Dienstag gegen 17 Uhr der Polizei im Bezirk Spittal angezeigt. Die Polizeistreife der Polizeiinspektion Bad Kleinkirchheim konnte das genannte Fahrzeug wahrnehmen. Der Lenker missachtete jedoch die Anhalteversuche der Beamten, auf der Flucht überfuhr er bei einer Kreuzung zwei Verkehrsinseln, wodurch zwei Verkehrsschilder beschädigt wurden.
Mit Blaulicht und Folgetonhorn verfolgte die Polizei das Fahrzeug und konnte es anhalten. Der Lenker, ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Spittal, verhielt sich den Beamten gegenüber aggressiv und musste festgenommen werden. Ein durchgeführter Alkomatentest verlief positiv.
Der Führerschein konnte dem Mann nicht abgenommen werden, da ihm dieser bereits entzogen worden war. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Spittal angezeigt.
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