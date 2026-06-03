Aggressiver Alkolenker flüchtete vor der Polizei

Ein vermeintlich betrunkener Autolenker wurde am Dienstag gegen 17 Uhr der Polizei im Bezirk Spittal angezeigt. Die Polizeistreife der Polizeiinspektion Bad Kleinkirchheim konnte das genannte Fahrzeug wahrnehmen. Der Lenker missachtete jedoch die Anhalteversuche der Beamten, auf der Flucht überfuhr er bei einer Kreuzung zwei Verkehrsinseln, wodurch zwei Verkehrsschilder beschädigt wurden.