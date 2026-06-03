Schlechtes Zeugnis für die Schulen zum Weltradtag

Im Rahmen des Projekts wurden von der Radlobby und dem Klimabündnis 101 Kärntner Schulstandorte systematisch auf ihre Radfreundlichkeit untersucht. Bewertet wurden dabei die Qualität der Radabstellanlagen vor Ort sowie die sichere Erreichbarkeit der Schulen über geeignete Radverbindungen. „Kinder und Jugendliche wollen selbstständig, sicher und klimafreundlich zur Schule kommen können. Die Ergebnisse zeigen jedoch deutlich, dass Kärnten davon noch weit entfernt ist“, erklären Petra Obernosterer vom Klimabündnis und Christoph Zettinig von der Radlobby.