Große Starnacht-Party am türkisblauen Wörthersee

Von Legenden bis aufstrebende Stars – im Juli bebt die Ostbucht des Wörthersees. Und dabei dürfen der Italo-Badre Al Bano und zahlreiche andere Stars nicht fehlen.
Nach dem fulminanten Start des Starnacht-Sommers in Neusiedl am See steht nun die Mutter aller Starnächte in den Startlöchern! Und das Line-up für die legendäre „Starnacht am Wörthersee“ am 10. und 11. Juli ist spektakulär.
Neben Schlager-Queen Beatrice Egli, Italo-Barde Al Bano und Starsänger Semino Rossi rockt heuer auch der US-Superstar Ray Dalton die Bühne in der Klagenfurter Wörthersee-Ostbucht. Für echten Kult-Faktor sorgt zudem Sänger und Musiker Angelo Kelly – er folgt damit seinem Bruder Michael Patrick nach, der bereits im Vorjahr die Ostbucht zum Beben brachte. Als Moderatoren zündet das Duo Barbara Schöneberger und Hans Sigl wieder ein gewohntes Pointen-Feuerwerk.
Mehr Informationen zur Veranstaltung und Karten für die Starnacht-Events am Wörthersee finden Sie übrigens unter www.starnacht.tv und in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen.
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