Große Starnacht-Party am türkisblauen Wörthersee

Neben Schlager-Queen Beatrice Egli, Italo-Barde Al Bano und Starsänger Semino Rossi rockt heuer auch der US-Superstar Ray Dalton die Bühne in der Klagenfurter Wörthersee-Ostbucht. Für echten Kult-Faktor sorgt zudem Sänger und Musiker Angelo Kelly – er folgt damit seinem Bruder Michael Patrick nach, der bereits im Vorjahr die Ostbucht zum Beben brachte. Als Moderatoren zündet das Duo Barbara Schöneberger und Hans Sigl wieder ein gewohntes Pointen-Feuerwerk.