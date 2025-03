Kontrollen: Magistratsbeamte als Airbnb-Detektive

Das Land freut sich über 300.000 Euro an Strafgeld

Fast 300.000 Euro an Strafen kamen dadurch zusammen. Darüber darf sich das Land freuen, da es sich beim dahinterstehenden Raumordnungsgesetz um ein Landesgesetz handelt. Knapp 169.000 Euro davon schlugen allein 2024 zu Buche. „Die Kontrollen wirken. Die Zahl der Neuanmeldungen zur Vermietung geht zurück, die Zahl der Abmeldungen steigt. Das ist erfreulich“, sagt der zuständige Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus).