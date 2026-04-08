Nigerianer spielte den ukrainischen Flüchtling

Ein Nigerianer reiste 2022 nach Österreich ein und gab sich hier als ukrainischer Flüchtling aus. Er erhielt sogar eine „Karte als Vertriebener“. Die Ukraine machte den hiesigen Behörden klar, dass der Mann keinen Flüchtlingsstatus hat. Danach versuchte er es offiziell per Asylantrag – abgelehnt! Jetzt soll er 500 Euro Strafe zahlen.