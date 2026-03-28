Eigene Schulklassen nur für Asylwerber kommen

Das Papier – 2018 erstellt, also in einem Jahr, in dem Schieder größtenteils noch Klubobmann der SPÖ war – setzte es sich zum Ziel, früher anzusetzen und Verfahrenszentren in Drittstaaten vor der Asylentscheidung zu errichten. Beim nunmehrigen EU-Beschluss geht es hingegen lediglich um Abschiebungen für all jene mit negativem Asylbescheid. Im Papier ist zudem, anders als in Brüssel, noch ein UNHCR-Mandat vorgesehen. „Soviel zum Thema ordnen statt spalten“, schütteln manche in der ÖVP den Kopf.