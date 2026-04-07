Iran droht mit Angriffen außerhalb der Golfregion

65 Energieanlagen angegriffen und beschädigt

Laut Fatih Birol, dem Direktor der Internationalen Energieagentur (IEA), wurden im Krieg bereits mindestens 65 Energieanlagen angegriffen und beschädigt, ein Drittel davon schwer oder sehr schwer. Sie wieder instand zu setzen, werde sehr lange dauern. Die aktuelle Krise sei „schwerwiegender als die Krisen von 1973, 1979 und 2022 zusammen“, zeigte er sich wenig optimistisch. „Es wird sehr schnell, innerhalb weniger Monate, auf erneuerbare Energien zurückgegriffen werden“, prognostizierte Birol. Zudem werde die Krise auch „den Schwung zugunsten der Kernenergie, einschließlich kleiner modularer Reaktoren, wiederbeleben“.