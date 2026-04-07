Grausamer Opfer-Aufruf der Mullahs an junge Iraner

Doch nicht nur im Land selbst, sondern auch außerhalb kündigt der Iran Aktionen an, falls die USA rote Linien überschreiten sollten. In einer Erklärung kündigen die Revolutionsgarden an, ihrerseits die Infrastruktur der USA und deren Partner in der Region ins Visier zu nehmen. Die Öl- und Erdgasversorgung aus der Region könnte jahrelang unterbrochen werden, heißt es weiter. Man gebe die Zurückhaltung auf.