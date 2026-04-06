Bursche (18) rast mit Sportwagen gegen Wand

Spur der Verwüstung

Beim Unfall wurden nicht nur der Lenker und seine Mitfahrer verletzt. Auch der Sportwagen wurde arg in Mitleidenschaft gezogen. Zudem wurde die Straßenlaterne, die bei der Kollision aus dem Boden gerissen worden war, schwer beschädigt. Weiterer Schaden entstand an einem Zaun, einem Verteilerkasten sowie dem Tor der Garage. Ein durchgeführter Alkotest beim Lenker verlief negativ.