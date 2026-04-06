Bursche (18) rast mit Sportwagen gegen Wand

Zu hohe Geschwindigkeit dürfte am Ostersonntag gegen 21.30 Uhr in Hard (Vorarlberg) zu einem Unfall mit Folgen geführt haben. Ein 18-Jähriger krachte gemeinsam mit drei Mitfahrern gegen eine Garagenwand. Alle vier Burschen mussten mit der Rettung ins Spital gebracht werden.
Der junge Mann verlor beim Beschleunigen des Sportwagens die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto geriet ins Schleudern und krachte mit der Vorderfront gegen die Außenwand einer Garage. Dann drehte sich der Pkw im Uhrzeigersinn und prallte mit dem Heck gegen eine Straßenlaterne und eine Mauer.
Spur der Verwüstung
Beim Unfall wurden nicht nur der Lenker und seine Mitfahrer verletzt. Auch der Sportwagen wurde arg in Mitleidenschaft gezogen. Zudem wurde die Straßenlaterne, die bei der Kollision aus dem Boden gerissen worden war, schwer beschädigt. Weiterer Schaden entstand an einem Zaun, einem Verteilerkasten sowie dem Tor der Garage. Ein durchgeführter Alkotest beim Lenker verlief negativ.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.