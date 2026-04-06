Frontalkollision fordert vier Verletzte

Beide Pkw haben nur mehr Schrottwert

Die Unfallstelle in Thüringerberg war während der Erstversorgung der Verletzten, der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten für rund eine Stunde gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Neben der Polizei war die Rettung mit neun Sanitätern und einem Notarzt im Einsatz. Ebenso vor Ort waren die Florianijünger aus Thüringerberg mit 25 Mann.