Frontalkollision fordert vier Verletzte

Aus noch nicht geklärten Umständen krachten am Ostersonntag gegen 17.15 Uhr in Thüringerberg (Vorarlberg im Bezirk Bludenz) zwei Fahrzeuge frontal gegeneinander. Beide Fahrer sowie die jeweiligen Beifahrer wurden so schwer verletzt, dass sie mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden mussten.
Beteiligt am Unfall war ein 27-jähriger Pkw-Lenker, der gemeinsam mit einer Beifahrerin von Schnifis kommend in Richtung Thüringerberg unterwegs war. Zur selben Zeit fuhr ein 40-Jähriger, der ebenfalls einen Beifahrer an Bord hatte, von Thüringerberg kommend in Richtung Schnifis. Warum es zwischen den beiden zum Frontalcrash kam, wird noch von der Polizei ermittelt. Die durchgeführten Alkotests waren negativ.
Beide Pkw haben nur mehr Schrottwert
Die Unfallstelle in Thüringerberg war während der Erstversorgung der Verletzten, der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten für rund eine Stunde gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Neben der Polizei war die Rettung mit neun Sanitätern und einem Notarzt im Einsatz. Ebenso vor Ort waren die Florianijünger aus Thüringerberg mit 25 Mann.
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