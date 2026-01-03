„Säure-Bande“ nutzte Feiertage für Einbruchstour

Monatelang war Ruhe um die Einbrecher

Während klar ist, dass die Einbrecher immer wieder in ihre Heimat zurückkehren und über verlängerte Wochenenden oder Ferien nach Wien kommen, um zuzuschlagen, war es bisher noch nicht möglich, die Täter in flagranti zu erwischen und dingfest zu machen. Vor allem in den letzten Monaten herrschte – wieder einmal – eine geisterhafte Ruhe um die „Säure-Bande“. Anfang Juli wurden einige Wohnungen geknackt und ausgeräumt, Anfang Oktober waren vier Wohnungen in der Landstraße und in Penzing Ziele.