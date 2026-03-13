Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach langer Pause:

Erneut wurden Wohnungen mit Säure aufgebrochen

Wien
13.03.2026 09:54
Nicht aktuell betroffen, dafür 2022 und 2023 zweimal: die Krieglergasse.
Nicht aktuell betroffen, dafür 2022 und 2023 zweimal: die Krieglergasse.(Bild: Stefan Steinkogler)
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Stefan Steinkogler

Seit 2022 wüten bereits Einbrecher in der Bundeshauptstadt, die giftige und ätzende Salpetersäure in Türschlösser träufeln und die dahinter liegenden Wohnungen plündern. Seit Monaten war es nun ruhig um die vermutlich aus Georgien stammende Bande. Nun schlugen die Serien-Kriminellen aber erneut zu. 

0 Kommentare

Die Abstände werden länger: Zuletzt waren es immer nur einige wenige Tage im Abstand von mehreren Monaten, in denen sich die Salpetersäure-Gangster in Wien aufgehalten hatten. Juli 2025, Oktober 2025 und Dezember 2025 war es jeweils eine kleinere Anzahl an Wohnungen, die in der urlaubsbedingten Abwesenheit der Bewohner ins Visier der ungewöhnlichen Einbrechergruppe geriet. 

So sieht ein mit Säure aufgeätztes Schloss aus.
So sieht ein mit Säure aufgeätztes Schloss aus.(Bild: LPD Wien)

Ein Haus wurde schon zweimal ausgeräumt
Doch bei der Polizei ist die Bande bestens bekannt: Die unheimliche Serie begann 2022, damals konzentrierte man sich vor allem auf den 3. und den angrenzenden 2. Bezirk. Ein Haus in der Krieglergasse wurde damals sogar zweimal innerhalb eines Jahres ausgeräumt. Nach Hunderten Coups und Festnahmen in anderen europäischen Städten musste sich die Gruppe offenbar neu formieren. 

Die Landstraßer Oberzellergasse war schon 2024 betroffen. Nun wurde in einer der Nebengassen ...
Die Landstraßer Oberzellergasse war schon 2024 betroffen. Nun wurde in einer der Nebengassen zugeschlagen.(Bild: Gerhard Bartel)

Dänemark und Österreich im Visier
Sie kehrte zurück – und tut das seither, wie die Polizei vermutet, in regelmäßigen Abständen, ausgehend von der vermeintlich georgischen Heimat der Einbrecher. Wie sie es seither immer wieder schaffen, den Fängen der Polizei zu entgehen, ist ebenso unklar wie die Antwort auf die Frage, ob es sich nur um eine größere oder mehrere kleinere Banden handelt. Kürzlich dürften sie auch in Dänemark zugeschlagen haben.

Lesen Sie auch:
Tatort Rötzergasse: Hier ätzten die Täter Türschlösser (Symbolbild) auf.
Nach langer Pause:
„Säure-Bande“ nutzte Feiertage für Einbruchstour
03.01.2026
4 Wohnungen geknackt
Säure-Einbrecher sind nach Pause zurück in Wien
06.10.2025

Landstraße und Meidling betroffen
Aktuell ist es wieder so weit: Am vergangenen Wochenende nutzten die Einbrecher offenbar die schönwetterbedingte Abwesenheit mehrerer Bewohner. Wie viele Tatorte es gibt, ist vorerst noch unklar. Jedenfalls meldeten sich zwei verschiedene Betroffene aus der Landstraße und einer aus Meidling. Ob die Einbrecher schon wieder abgereist sind, oder ob weitere Tatorte folgen werden, ist unklar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
13.03.2026 09:54
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 18°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
3° / 18°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
6° / 18°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
4° / 18°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
3° / 18°
Symbol heiter

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
188.880 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
163.808 mal gelesen
Unterhaltung
ORF-Beben: Das fordert Belästigungsopfer noch
145.999 mal gelesen
Krone Plus Logo
Roland Weißmann trat nach Belästigungsvorwürfen zurück, die betroffene Mitarbeiterin sprach von ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1466 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1269 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1211 mal kommentiert
Mehr Wien
Nach langer Pause:
Erneut wurden Wohnungen mit Säure aufgebrochen
HLA-Geschäftsführer:
„Das ist die spannendste Meisterliga aller Zeiten“
Süß, aber krank...
Das stille Leiden teurer Modehunde
Schulwart ohne Reue
Betrunken am Steuer: Mutter mit Kleinkind gerammt
„Was geht, Brate?“
Lehrer führt durch Wiener Jugendsprache-Dschungel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf