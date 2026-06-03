Nervenstark! FavAC gerettet – Mauer muss absteigen

Mit einer sensationellen Rückrunde konnte sich der FavAC bereits eine Runde vor Schluss den Klassenerhalt in der Regionalliga Ost sichern. Die Gager-Elf besiegte Meister Gloggnitz mit 4:0. Absteigen muss hingegen Union Mauer nach einer 1:2-Niederlage gegen die ebenfalls abgestiegenen Retzer. Im Video gibt es die Highlights der 33. Runde.