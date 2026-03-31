Enthüllt! ER knipst Kylies sexy Urlaubsfotos

Die Fans von Kylie Jenner schweben derzeit auf Wolke sieben. Der Grund? Kaum ein Tag vergeht, an dem die Reality-TV-Beauty ihre Anhänger nicht mit neuen Bikini-Schnappschüssen verwöhnt. Wer bei so viel praller Urlaubswonne auf den Auslöser drückt? Das Geheimnis wurde jetzt gelüftet ...
Die Fans haben es wohl schon erahnt: Bei Kylies persönlichem Fotografen handelt es sich um niemand Geringeres als Timothée Chalamet.
Gemeinsame Fotos? Fehlanzeige!
Dennoch pikant: Obwohl die kurvige Schönheit und der Hollywoodstar schon seit drei Jahren zusammen sind und sie ihn zuletzt sogar zur Oscar-Gala begleitet hatte, gibt es aus dem Liebes-Urlaub keinen einzigen gemeinsamen Schnappschuss der zwei Turteltäubchen.
Dafür postet Jenner fleißig Bikini-Foto um Bikini-Foto, zumeist vor menschenleerem Hintergrund. Dass Chalamet ihre geheime Urlaubs-Begleitung ist, flog jetzt aber dennoch auf.
Zweisamkeit am Traumstrand
Denn zeitgleich veröffentlichte auch der 30-Jährige einige Schnappschüsse, die ihn in Badehose ebenfalls an einem Strand zeigen, der dem auf den Bildern seiner Freundin verdächtig ähnlich schaut, auf seinem Insta-Profil.
In diese Bildergalerie mischte Chalamet die Fotos von seinem Liebes-Strand-Urlaub mit Kylie Jenner:
Auch ein Jetski-Foto mischt sich sowohl in Kylies als auch in Timothées Fotogalerie.
Mit der Luxusjacht unterwegs
Wo genau die beiden ihre Liebe genießen, das verrieten sie übrigens immer noch nicht. Ein Foto lässt jedenfalls erahnen, dass Kylie und ihr Schatz im Urlaub dem Luxus frönen.
Denn die 28-Jährige räkelte sich für ein Erinnerungs-Foto am Deck einer Mega-Jacht ...
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