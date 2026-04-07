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Warum Margot Hellwig „Freude am Singen“ verlor

Society International
07.04.2026 09:32
Margot Hellwig hat die Freude am Singen verloren.
Margot Hellwig hat die Freude am Singen verloren.(Bild: APA-Images / Action Press / Pohl, Alexander)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Volksmusik-Star Margot Hellwig will nicht mehr singen. „Seit dem Tod meines Mannes habe ich nicht mehr gesungen. Ich habe die Freude am Singen verloren“, sagte die 84-Jährige der Münchner „Abendzeitung“.

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Ein Fernseh-Comeback könne sie sich nicht vorstellen. „Wenn ich nach einem Auftritt in ein leeres Haus heimkäme, würde mich das außerdem sehr traurig machen.“

Abschied bei Silbereisen-Show
Ende 2015 hatte Hellwig, die als Duo („Servus, Gruezi und Hallo“) mit ihrer 2010 gestorbenen Mutter berühmt geworden war, sich in einer Show von Florian Silbereisen von der Bühne verabschiedet.

Ein Jahr später starb ihr Mann nach 55 gemeinsamen Ehejahren.

Schon 2015 verabschiedete sich Margot Hellwig bei Florian Silbereisen von der Bühne. An ein ...
Schon 2015 verabschiedete sich Margot Hellwig bei Florian Silbereisen von der Bühne. An ein Comeback denkt die Volksmusik-Sängerin nicht.(Bild: APA-Images / Action Press / THÜRINGEN PRESS)

„Hat auch etwas mit Selbstachtung zu tun“
„Ich mache mich jeden Tag zurecht. Eine Jogginghose ist nichts für mich. Mein Mann wollte immer, dass ich ordentlich daheim rumlaufe und mich für ihn herrichte. Das habe ich beibehalten“, sagte Hellwig der „AZ“.

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Und weiter: „Das hat auch etwas mit Selbstachtung zu tun. Man darf nicht verschlampen. Auch Mama ging nie unfrisiert aus dem Haus. Sie bleibt auch heute noch ein Vorbild.“

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