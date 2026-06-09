Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächster 007?

Idris Elba: Schwarzer James Bond ist unrealistisch

Society International
09.06.2026 12:14
Elba mit Ehefrau Sabrina nach der Ernennung zum „Knight Bachelor“ in Windsor Castle
Elba mit Ehefrau Sabrina nach der Ernennung zum „Knight Bachelor“ in Windsor Castle(Bild: AP/Andrew Matthews)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Entgegen jahrelanger hartnäckiger Gerüchte sah sich der britische Schauspieler Idris Elba, der von King Charles gerade zum „Knight Bachelor“ ernannt wurde, selbst eigenen Angaben zufolge wegen seiner schwarzen Hautfarbe nie als nächster James Bond. „Ich habe das immer für unrealistisch gehalten“, erklärte der 53-Jährige dem „GQ“-Magazin.

0 Kommentare

Ein schwarzer Schauspieler als Geheimagent 007 komme „realistisch gesehen in manchen Märkten einfach nicht an“, sagte Elba. „Bond ist auf der ganzen Welt groß.“ Und nicht alle Zuschauer würden „auf einen schwarzen Mann, einen afrikanischen Mann, stehen, der Bond spielt“. „Das ist nicht das, was sie in ihrer Kultur mögen. Punkt.“

Elba wuchs in London auf, seine Eltern stammen aus Sierra Leone und Ghana. Der Brite spielte in Serien wie „The Wire“ und „Luther“ mit. Dank seiner coolen Aura und seines Charismas hatten manche in ihm den ersten schwarzen James Bond gesehen. Gerüchte um Elbas Nachfolge für den letzten 007-Darsteller Daniel Craig hielten sich mehr als zehn Jahre, obwohl Elba selbst sie immer wieder dementierte. Vergangenen Monat hatte er dem „People“-Magazin gesagt, dass er zu alt für die Rolle sei.

Lesen Sie auch:
Die offiziellen Vorsprechen für den neuen James Bond haben begonnen.
Jetzt ist es offiziell
Das Casting für den neuen James Bond läuft endlich
15.05.2026
Dreharbeiten in Baden
James-Bond-Double wird nun selbst zum Filmhelden
28.03.2026

Gerüchte um Dua Lipas Ehemann
Noch ist nicht bekannt, wer die Nachfolge des bisherigen 007 Daniel Craig antreten soll. Britische Medien bringen ständig neue, angebliche Favoriten als Nachfolger ins Gespräch. In den Schlagzeilen tauchten neben Elba unter andrem Henry Cavill, Tom Hardy, Richard Madden und Aaron Taylor-Johnson auf. Mit „Bridgerton“-Star Regé-Jean Page wurde auch ein weiterer schwarzer Schauspieler als Daniel Craig-Nachfolger gehandelt. Auch der Name von Callum Turner, seit kurzem Ehemann von Popstar Dua Lipa, fällt bei den Gerüchten immer wieder.

Fix ist, dass beim nächsten Bond-Film Denis Villeneuve Regie führen soll. Der letzte James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ mit Daniel Craig in der Hauptrolle war 2021 erschienen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
09.06.2026 12:14
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
227.301 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
105.146 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
83.193 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1655 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1537 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Innenpolitik
ÖVP und SPÖ wollen die Parteienförderung erhöhen
1450 mal kommentiert
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke wehrt sich gegen Pläne zur Erhöhung der Förderung für Parteien ...
Mehr Society International
Nächster 007?
Idris Elba: Schwarzer James Bond ist unrealistisch
Liebes-Aus!
Ariana Grande bereits seit Monaten wieder Single!
Verliebte Nasenküsse
Katy Perry & Justin Trudeau turteln am Red Carpet
Optimist von Hollywood
„Ein wunderbarer Mensch“: Michael J. Fox wird 65
„Schmalzig & nervt!“
Schlagerstar zieht böse über Helene Fischer her!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf