Idris Elba: Schwarzer James Bond ist unrealistisch

Elba wuchs in London auf, seine Eltern stammen aus Sierra Leone und Ghana. Der Brite spielte in Serien wie „The Wire“ und „Luther“ mit. Dank seiner coolen Aura und seines Charismas hatten manche in ihm den ersten schwarzen James Bond gesehen. Gerüchte um Elbas Nachfolge für den letzten 007-Darsteller Daniel Craig hielten sich mehr als zehn Jahre, obwohl Elba selbst sie immer wieder dementierte. Vergangenen Monat hatte er dem „People“-Magazin gesagt, dass er zu alt für die Rolle sei.