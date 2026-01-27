Vorteilswelt
„Das Traumschiff“

Silbereisen bleibt für zwei weitere Jahre an Bord

Society International
27.01.2026 11:27
 Der Käpt‘n bleibt an Bord des ZDF-„Traumschiffs“: Florian Silbereisen schlüpft für zwei weitere Jahre in die Rolle von Max Parger. 

„Als Kapitän prägt er das Erfolgsformat maßgeblich und die anhaltend positive Resonanz der Reihe – auch bei jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern – bestätigt die erfolgreiche Zusammenarbeit“, teilte das ZDF auf Anfrage mit. Er bleibe der Serie in diesem und im nächsten Jahr verbunden.

Die erste Folge der „Traumschiff“-Serie lief 1981 im ZDF, Silbereisen hatte die Kapitänsrolle 2019 von Sascha Hehn übernommen. Der TV-Dauerbrenner zählt zu den Erfolgsformaten des öffentlich-rechtlichen Senders. Auch im ORF sticht das „Traumschiff“ wiederholt in See.

