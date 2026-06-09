Madonna schockt mit verrücktem Video-Comeback

Passend zum neuen Album sorgt Madonna schon vorab für Wirbel. Im oben eingebundenen Video lässt die Queen of Pop buchstäblich die Funken fliegen: Ihr und ihren Tänzern schießen Laserstrahlen aus dem Schritt, dazu steigt sie mit Supermodel Kate Moss und Hollywood-Star Benedict Cumberbatch eine schrille Party.
Das 13-minütige Video ist auch eine Vorschau auf das Album „Confessions II“, das am 3. Juli erscheinen soll. Neben Schauspielerin Julia Garner hat auch Madonnas Tochter Lourdes Leon einen Gastauftritt in dem Video.
Erstes neues Material seit 2019
„Confessions II“ ist das erste Album der Sängerin seit 2019 mit neuem Material. Der Name ist angelehnt an das 2005 erschienene Erfolgsalbum „Confessions on a Dancefloor“ der heute 67-Jährigen. Dieses enthielt unter anderem den Hit „Hung Up“.
Einfluss- und erfolgreich
Madonna gehört zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Popstars aller Zeiten. Die US-Sängerin wurde in den 1980er-Jahren mit Hits wie „Like a Virgin“, „Material Girl“ und „Papa Don‘t Preach“ weltberühmt und prägte über Jahrzehnte Musik, Mode und Popkultur.
Mit mehr als 300 Millionen verkauften Tonträgern gilt die heute 67-Jährige als die erfolgreichste Solokünstlerin der Musikgeschichte.
Immer wieder sorgte die „Queen of Pop“ mit provokanten Auftritten, spektakulären Bühnenshows und mutigen Stilwechseln für Schlagzeilen.
Auch nach über vier Jahrzehnten im Rampenlicht zählt Madonna zu den größten Ikonen der Unterhaltungsbranche, und ihre Fans sind von Lasern, die aus Intim-Regionen schießen, vermutlich nicht wirklich überrascht ...
Typisch Madonna – provokant, spektakulär und garantiert nicht langweilig.
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