Madonna schockt mit verrücktem Video-Comeback

Passend zum neuen Album sorgt Madonna schon vorab für Wirbel. Im oben eingebundenen Video lässt die Queen of Pop buchstäblich die Funken fliegen: Ihr und ihren Tänzern schießen Laserstrahlen aus dem Schritt, dazu steigt sie mit Supermodel Kate Moss und Hollywood-Star Benedict Cumberbatch eine schrille Party.