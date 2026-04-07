Biber sind Helden im Kampf gegen die Klimakrise

Über Tausend Tonnen CO2 gespeichert

Konkret geht das so: Durch das vom Biberdamm aufgestaute Wasser entsteht ein Feuchtgebiet, in dem sich Sedimente, Pflanzenreste und Totholz sammeln. So werden im Boden langfristig große Mengen an CO2 gebunden und die Klimabelastung verringert. „Über einen Untersuchungszeitraum von 13 Jahren konnten Biber durch ihre Aktivitäten knapp 1200 Tonnen CO2 binden. Das sind Werte, die sonst nur durch technische Maßnahmen möglich sind“, so WWF-Expertin Sarah Layendecker zu den Ergebnissen der Studie.