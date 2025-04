Unbekannter Tierquäler enthauptet zwei Biber

Zweiter Fall einen Monat später

Einen Monat später, am 17. März, schlugen Arbeiter auf der Kompostieranlage in St. Veit an der Gölsen erneut Alarm. Abermals lag ein enthaupteter Biber im Biomüll. Nach der Untersuchung des Kadavers übernahm das Landeskriminalamt Niederösterreich die weiteren Ermittlungen.