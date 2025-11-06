Deutschland: Unterirdische CO₂-Speicherung erlaubt

Nun soll die Möglichkeit Branchen wie der Zement-, Kalk- und Aluminiumindustrie helfen, wo CO₂-Emissionen derzeit als unvermeidlich gelten. Damit Kohlendioxid nicht zur Erderwärmung beiträgt, soll es nicht mehr in die Luft geblasen, sondern mithilfe der CCD-Technologie unter dem Erdboden gespeichert werden. Das neue Gesetz, das erst noch den Bundesrat passieren muss, sieht die Speicherung vor allem unter dem Meeresboden vor. Ausgenommen sind Schutzgebiete und Gebiete in Küstennähe.