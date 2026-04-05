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2:1 nach 0:1! RB Salzburg dreht Spiel in Hartberg

Bundesliga
05.04.2026 16:26
So sieht pure Erleichterung aus: Red Bull Salzburg kann ja doch noch treffen und siegen …
So sieht pure Erleichterung aus: Red Bull Salzburg kann ja doch noch treffen und siegen …(Bild: GEPA)
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Von krone Sport

Red Bull Salzburg hat sich im Titelrennen der Fußball-Bundesliga zurückgemeldet! Der Vizemeister setzte sich am Sonntag nach Rückstand beim TSV Hartberg noch mit 2:1 (0:1) durch und beendete damit eine Negativserie von fünf Pflichtspielen ohne Sieg. Elias Havel brachte die Hartberger in Führung (30.), nach Seitenwechsel drehten Karim Konate (56.) und Sota Kitano (58.) aber die Partie. 

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Salzburg-Trainer Daniel Beichler setzte im offensiven Mittelfeld von Beginn an auf Kitano, Jungstar Kerim Alajbegovic wurde nach der mit Bosnien fixierten WM-Teilnahme samt folgender Feierlichkeiten erst zur Pause eingewechselt. Hartberg-Coach Manfred Schmid versteckte sich mit Lukas Fridrikas als drittem Stürmer neben Jed Drew und Havel keineswegs. Kapitän Jürgen Heil absolvierte einen Tag nach seinem 29. Geburtstag sein 200. Bundesliga-Spiel für die Oststeirer.

Die Salzburger waren vor 2777 Zuschauern in der Anfangsphase die gefährlichere Mannschaft. Yorbe Vertessen kam aus spitzem Winkel relativ frei zum Abschluss, Hartberg-Goalie Tom Ritzy Hülsmann war am kurzen Eck aber auf dem Posten (10.). Einen weiteren Vertessen-Schuss aus guter Position blockte Habib Coulibaly (23.). Auf der Gegenseite prüfte Havel Salzburg-Goalie Alexander Schlager (27.).

Havel und ein Doppelschlag
Drei Minuten später war der ÖFB-Teamgoalie machtlos: Nach einem der vielen Ballverluste des von seiner Sperre zurückgekehrten Joane Gadou brachte Aleksa Terzic den Ball nicht weg. Drew bediente Havel, der mit einem überlegten Flachschuss ins rechte Eck sein elftes Liga-Tor in dieser Saison erzielte, sein erstes in diesem Kalenderjahr. Salzburg drängte auf den Ausgleich, Konate setzte einen Stanglpass von Frans Krätzig aber knapp über das Tor (43.). Auf der Gegenseite ließ Fridrikas die Chance auf das 2:0 aus (44.).

Salzburg war in der Live-Tabelle der Meistergruppe zur Pause vorübergehend Letzter, drehte die Partie aber mit einem Doppelschlag binnen 68 Sekunden: Nach einem geblockten Schuss des eingewechselten Stefan Lainer schaltete Konate am schnellsten und knallte das Kunstleder mit links sehenswert ins rechte Kreuzeck. Etwas mehr als eine Minute später bediente Edmund Baidoo den mitgelaufenen Kitano, der den Ball ins lange Eck rollte.

Entscheidungen nach Video-Studium
Kitano und Baidoo verpassten nach einem Alajbegovic-Vorstoß das 3:1 (69.). Ein Treffer von Alajbegovic nach einem Corner zählte nach langem Video-Studium wegen eines angeblichen Foulspiels von Jannik Schuster gegen Lukas Spendlhofer nicht (74.). Wenige Minuten später revidierte Safak Barmaksiz nach Ansicht der TV-Bilder eine Gelbe Karte gegen Spendlhofer und zeigte dem TSV-Verteidiger nach einem Foul als letzter Mann gegen Konate Rot (83.). Hartberg versuchte auch in Unterzahl alles, ein verunglückter Bodenauf-Volley von Luca Pazourek ging an die Querlatte (86.), Schlager drehte zudem einen Kopfball von Marco Hoffmann über ebendiese (91.).

(Bild: GEPA)

Die Salzburger holten im siebenten Pflichtspiel unter Beichler den zweiten Sieg. In den fünf Partien nach dem 5:1 bei der Premiere des Neo-Trainers Ende Februar beim LASK war ihnen nur ein einziger Treffer gelungen. Die Hartberger warten nach 24 Versuchen, 21 davon in der Liga, weiter auf den ersten Sieg der Klubgeschichte gegen Salzburg. Die Oststeirer sind mittlerweile fünf Partien sieglos und liegen am Tabellenende der Meistergruppe.

Das Ergebnis:
TSV Hartberg – FC Red Bull Salzburg 1:2 (1:0)
Hartberg, Profertil Arena, 2777 Zuschauer, Schiedsrichter Barmaksiz

Tore: 1:0 (30.) Havel, 1:1 (56.) Konaté, 1:2 (57.) Kitano

Rote Karte: Spendlhofer (83./Verhinderung einer offensichtlichen Torchance)

Gelbe Karten: Schmid (Trainer), Hülsmann bzw. Konate, Lainer, Terzic

Hartberg: Hülsmann – Wilfinger, Spendlhofer, Coulibaly – Heil, Markus, Kainz (79. Diarra), Hennig (62. Pazourek) – Drew (62. Hoffmann), Fridrikas (62. Aziz), Havel
Salzburg: Schlager – Drexler (46. Lainer), Gadou, Schuster, Terzic – Bidstrup, Krätzig (46. Alajbegovic) – Baidoo (71. Kjaergaard), Kitano (95. Diabate), Vertessen – Konate (89. Onisiwo)

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