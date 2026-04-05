2:1 nach 0:1! RB Salzburg dreht Spiel in Hartberg

Havel und ein Doppelschlag

Drei Minuten später war der ÖFB-Teamgoalie machtlos: Nach einem der vielen Ballverluste des von seiner Sperre zurückgekehrten Joane Gadou brachte Aleksa Terzic den Ball nicht weg. Drew bediente Havel, der mit einem überlegten Flachschuss ins rechte Eck sein elftes Liga-Tor in dieser Saison erzielte, sein erstes in diesem Kalenderjahr. Salzburg drängte auf den Ausgleich, Konate setzte einen Stanglpass von Frans Krätzig aber knapp über das Tor (43.). Auf der Gegenseite ließ Fridrikas die Chance auf das 2:0 aus (44.).