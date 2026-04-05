Die Joker machten für Salzburg den Unterschied

Der FC Red Bull Salzburg feierte am Ostersonntag einen mühevollen, aber nicht unverdienten 2:1-Auswärtserfolg. Während die Startelf nur teilweise überzeugen konnten, stachen die Wechselspieler positiv heraus. Das spiegelt sich auch in den „Krone“-Noten zur Partie wider.
Schlager 4
Wurde anfangs kaum gefordert und war beim Gegentor machtlos. In der zweiten Hälfte konnte er sich mehrfach auszeichnen.
Drexler 2
Ganz schwache erste Hälfte, in der er im Offensivspiel kaum vorhanden war und sich in der Defensive fehleranfällig präsentierte. Folgerichtig wurde er zur Pause ausgewechselt.
Gadou 2
Er wackelte mehrfach. Ließ sich Mitte der ersten Hälfte von Havel abkochen und war generell kein Ruhepol.
Schuster 4
Deutlich besser als sein Nebenmann. Der Tiroler wirkte viel stabiler und zeigte auch bei Standardsituationen immer wieder auf.
Terzic 2
Offensiv hätte mehr kommen sollen, defensiv war auch nicht das Gelbe vom Ei. Der Treffer der Hartberger geht auch auf seine Kappe. Die Gelbe Karte war unnötig.
Kitano 4
Der Japaner tauchte anfangs ab, wurde aber mit Fortdauer immer besser und zeigte nach der Pause seine Kreativität. Der Japaner belohnte sich mit dem Siegtreffer selbst.
Bidstrup 3
Der Kapitän leistete sich zwar unnötige Fehlpässe, ging aber kämpferisch voran. Genau das war unglaublich wichtig, um die Partie nach der Pause zu drehen.
Krätzig 2
Im Spiel mit dem Ball bemüht, war auch an der Topchance von Konate kurz vor der Pause mitbeteiligt. Insgesamt ist das auf diesem Niveau aber zu wenig, zumal er defensiv klare Schwächen gezeigt hat. Er wurde zur Halbzeit ausgewechselt.
Baidoo 3
Der 20-Jährige fand nur schwer in die Partie, hatte allerdings beim Siegtreffer von Kitano seine Beine im Spiel.
Konate 4
Er tat das, was man von ihm erwartet: Er traf! Hätte zwar schon in der ersten Hälfte knipsen müssen, ließ da aber noch eine Topchance aus.
Vertessen 4
Offensiv lange der auffälligste Spieler im Lager der Bullen. Arbeitete unermüdlich, vor dem Tor fehlte aber Fortune.
Kerim Alajbegovic 4
Seine Einwechslung trug sofort Früchte, er war ein belebendes Element im Spiel der Salzburger.
Stefan Lainer 4
Starkes Comeback des Routiniers! „Stevie“ leitete mit einem abgelenkten Schuss den Ausgleich ein und war an vielen Offensivaktionen beteiligt.
Maurits Kjaergaard 4
Bei seiner Premiere unter Trainer Beichler zeigte er sofort, warum er für Salzburg wichtig sein kann: Seine Standards waren brandgefährlich! Bot sich mit seiner Leistung für weitere Einsätze an.
Karim Onisiwo, Soumaila Diabate 0
Beide kamen erst in der Schlussphase.
Trainer Daniel Beichler 4
Wohl dem, der Alajbegovic, Lainer oder Kjaergaard von der Bank bringen kann. Die Startelf blieb zwar hinter den Erwartungen, der Coach bewies aber ein gutes Händchen mit seinen Einwechslungen.
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