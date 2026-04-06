So süß feiert Meghan Ostern mit ihren Kindern

Während die britische Königsfamilie traditionell in Windsor den Ostergottesdienst feierte, zelebrierte Herzogin Meghan in ihrer Wahlheimat Kalifornien intime Familienmomente. Auf Instagram teilte die 44-Jährige am Ostermontag mehrere kurze Clips, die ihre Kinder, Prinz Archie, 6, und Prinzessin Lilibet, 4, beim fröhlichen Eiersuchen im eigenen Garten zeigen. Dazu schrieb Meghan schlicht: „Frohe Ostern!“
In den Videos füttert Meghan zunächst die Hühner mit frischem Salat und sammelt Eier, bevor ihre Kinder in die Hauptrolle rücken. Archie und Lilibet rennen mit Bastkörbchen durch den weitläufigen Garten inklusive eigenem Bach, um die versteckten Ostergeschenke einzusammeln.
Eiersuche im eigenen Garten
Lilibet ist dabei barfuß, trägt ein rosafarbenes Blumenkleid und pinke Hasenohren, während sie später ein großes Kuschelhasen-Plüschtier unter dem Arm hält. Ein Familienhund begleitet die Kinder beim Spiel.
Kreativität beim Ostereier-Bemalen
Auch beim Ostereier-Bemalen zeigen die Sussex-Kinder Kreativität: Archie nutzt eine Dreh-Halterung in Dino-Optik, um die Eier zu bemalen, während Lilibet mit bunten Filzstiften künstlerisch aktiv ist. Prinz Harry selbst taucht in den Aufnahmen nicht auf, ist im Hintergrund aber beim Jubeln zu hören. Die Gesichter der Kinder bleiben auf den Clips wie gewohnt nur teilweise erkennbar, um ihre Privatsphäre zu wahren.
Seit dem Rückzug aus dem britischen Königshaus 2020 lebt die Familie in Montecito, Kalifornien. Immer wieder gewährt Meghan dabei private Einblicke, zuletzt etwa in ein Video mit Harry und Archie beim Skifahren.
Royals versuchen in Windsor Skandale auszublenden
Auf der anderen Seite des Atlantiks fand in Windsor der traditionelle Ostergottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle statt. Prinz William, 43, und Prinzessin Kate, 44, erschienen erstmals seit 2023 wieder gemeinsam mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis. Auch König Charles III. und Camilla nahmen an der Feier teil.
Abwesend waren hingegen Ex-Prinz Andrew, Sarah Ferguson und deren Töchter Beatrice und Eugenie, die wegen vergangener Skandale nicht eingeladen wurden.
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