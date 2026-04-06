So süß feiert Meghan Ostern mit ihren Kindern

Kreativität beim Ostereier-Bemalen

Auch beim Ostereier-Bemalen zeigen die Sussex-Kinder Kreativität: Archie nutzt eine Dreh-Halterung in Dino-Optik, um die Eier zu bemalen, während Lilibet mit bunten Filzstiften künstlerisch aktiv ist. Prinz Harry selbst taucht in den Aufnahmen nicht auf, ist im Hintergrund aber beim Jubeln zu hören. Die Gesichter der Kinder bleiben auf den Clips wie gewohnt nur teilweise erkennbar, um ihre Privatsphäre zu wahren.