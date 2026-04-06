Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Intime Einblicke

So süß feiert Meghan Ostern mit ihren Kindern

Royals
06.04.2026 18:31
Fernab der Skandale im Königshaus konnten Meghan und Harry ein schönes Osterfest genießen ...
Fernab der Skandale im Königshaus konnten Meghan und Harry ein schönes Osterfest genießen (Archivbild).(Bild: APA-Images / PA / Aaron Chown)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Während die britische Königsfamilie traditionell in Windsor den Ostergottesdienst feierte, zelebrierte Herzogin Meghan in ihrer Wahlheimat Kalifornien intime Familienmomente. Auf Instagram teilte die 44-Jährige am Ostermontag mehrere kurze Clips, die ihre Kinder, Prinz Archie, 6, und Prinzessin Lilibet, 4, beim fröhlichen Eiersuchen im eigenen Garten zeigen. Dazu schrieb Meghan schlicht: „Frohe Ostern!“

0 Kommentare

In den Videos füttert Meghan zunächst die Hühner mit frischem Salat und sammelt Eier, bevor ihre Kinder in die Hauptrolle rücken. Archie und Lilibet rennen mit Bastkörbchen durch den weitläufigen Garten inklusive eigenem Bach, um die versteckten Ostergeschenke einzusammeln.

Eiersuche im eigenen Garten
Lilibet ist dabei barfuß, trägt ein rosafarbenes Blumenkleid und pinke Hasenohren, während sie später ein großes Kuschelhasen-Plüschtier unter dem Arm hält. Ein Familienhund begleitet die Kinder beim Spiel.

Kreativität beim Ostereier-Bemalen
Auch beim Ostereier-Bemalen zeigen die Sussex-Kinder Kreativität: Archie nutzt eine Dreh-Halterung in Dino-Optik, um die Eier zu bemalen, während Lilibet mit bunten Filzstiften künstlerisch aktiv ist. Prinz Harry selbst taucht in den Aufnahmen nicht auf, ist im Hintergrund aber beim Jubeln zu hören. Die Gesichter der Kinder bleiben auf den Clips wie gewohnt nur teilweise erkennbar, um ihre Privatsphäre zu wahren.

Seit dem Rückzug aus dem britischen Königshaus 2020 lebt die Familie in Montecito, Kalifornien. Immer wieder gewährt Meghan dabei private Einblicke, zuletzt etwa in ein Video mit Harry und Archie beim Skifahren.

Lesen Sie auch:
Strahlend in Cremeweiß: Prinzessin Kate feiert bei den Osterfeierlichkeiten in Windsor ihr ...
Freude in Windsor
Kate erstmals wieder bei Ostergottesdienst dabei
05.04.2026
Video aus Osterurlaub
So haben Royal-Fans Prinz Archie noch nie gesehen!
03.04.2026
Royal-Autor enthüllt:
Queen ergriff drastische Maßnahmen wegen Sussexes
02.04.2026

Royals versuchen in Windsor Skandale auszublenden 
Auf der anderen Seite des Atlantiks fand in Windsor der traditionelle Ostergottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle statt. Prinz William, 43, und Prinzessin Kate, 44, erschienen erstmals seit 2023 wieder gemeinsam mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis. Auch König Charles III. und Camilla nahmen an der Feier teil.

Abwesend waren hingegen Ex-Prinz Andrew, Sarah Ferguson und deren Töchter Beatrice und Eugenie, die wegen vergangener Skandale nicht eingeladen wurden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
06.04.2026 18:31
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Abgestürzter Soldat versteckte sich in Felsspalt
121.735 mal gelesen
Das US-Militär hat den Soldaten gerettet, dessen Kampfjet vom Iran abgeschossen worden war ...
Oberösterreich
Bub (13) soll in Volksschule: Sieben „Verdächtige“
104.223 mal gelesen
Krone Plus Logo
Es ist fraglich, ob der 13-Jährige noch einmal ein Klassenzimmer von innen sieht.
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
100.404 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
2214 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1559 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Wirtschaft
Trump: „Öffnet verdammte Straße, ihr Mistkerle!“
1252 mal kommentiert
Die Straße von Hormuz steht aktuell im Zentrum des Konflikts.
Mehr Royals
Intime Einblicke
So süß feiert Meghan Ostern mit ihren Kindern
Freude in Windsor
Kate erstmals wieder bei Ostergottesdienst dabei
Foto-Grüße aus Montana
Prinz Harry traf Trudeau und Perry im Skiurlaub
Video aus Osterurlaub
So haben Royal-Fans Prinz Archie noch nie gesehen!
„Unangenehme“ Bitte
Mette-Marit: Wirbel um brisante Chats mit Epstein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf