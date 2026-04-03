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Video aus Osterurlaub

So haben Royal-Fans Prinz Archie noch nie gesehen!

Royals
03.04.2026 10:14
Porträt von krone.at
Von krone.at

Während sich die Royal Family am Wochenende wieder zu den traditionellen Osterfeierlichkeiten auf Schloss Windsor versammelt, haben Prinz Harry und Herzogin Meghan ihre Osterferien heuer in den Schnee verlegt. Und aus dem Urlaub ein ganz besonderes Video gepostet ...

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Zu sehen ist Prinz Archie in dem Clip, den Herzogin Meghan am Donnerstag auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte, nämlich als kleiner Pistenflitzer, der auf den zwei Brettln schon eine ziemlich gute Figur macht. 

„Bin so stolz!“
Vermutlich liegt das auch an seinem Lehrer: Denn wie in dem kurzen Video zu sehen ist, fährt Papa Harry seinem Spross geduldig Bogen um Bogen vor. Kein Wunder, dass Meghan, die den süßen Familien-Moment festhielt, da ins Schwärmen kam.

In diesem Posting sieht man Prinz Archie beim Pistenspaß:

Prinz Harry und Herzogin Meghan gönnen sich zu Ostern eine Auszeit mit der Familie. Und ein ...
Prinz Harry und Herzogin Meghan gönnen sich zu Ostern eine Auszeit mit der Familie. Und ein Video von Prinz Archie sorgt für Begeisterung.(Bild: APA-Images / PA / Aaron Chown)

„Meine Jungs“, kommentierte sie den Insta-Clip, der die Pistengaudi von Harry und Archie zeigt. „Du lernst schnell, Archie! Ich bin so stolz“, fügte die 44-Jährige hinzu.

Harry früher auf der Piste in Lech
Ob Prinz Archie die Leidenschaft fürs Wedeln von Prinz Harry geerbt hat? Der Herzog von Sussex machte seine ersten Schwünge übrigens unter anderem in Österreich!

Prinz Harry mit Bruder Prinz William und Mama Prinzessin Diana im Skiurlaub in Lech am Arlberg
Prinz Harry mit Bruder Prinz William und Mama Prinzessin Diana im Skiurlaub in Lech am Arlberg(Bild: APA/APA-Images / PA / MARTIN KEENE)

Mit Bruder Prinz William und Mama Prinzessin Diana verbrachte der heute 41-Jährige Anfang der 90er-Jahren nämlich regelmäßig Skiurlaube in Lech am Arlberg.

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