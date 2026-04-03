So haben Royal-Fans Prinz Archie noch nie gesehen!

Während sich die Royal Family am Wochenende wieder zu den traditionellen Osterfeierlichkeiten auf Schloss Windsor versammelt, haben Prinz Harry und Herzogin Meghan ihre Osterferien heuer in den Schnee verlegt. Und aus dem Urlaub ein ganz besonderes Video gepostet ...
Zu sehen ist Prinz Archie in dem Clip, den Herzogin Meghan am Donnerstag auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte, nämlich als kleiner Pistenflitzer, der auf den zwei Brettln schon eine ziemlich gute Figur macht.
„Bin so stolz!“
Vermutlich liegt das auch an seinem Lehrer: Denn wie in dem kurzen Video zu sehen ist, fährt Papa Harry seinem Spross geduldig Bogen um Bogen vor. Kein Wunder, dass Meghan, die den süßen Familien-Moment festhielt, da ins Schwärmen kam.
In diesem Posting sieht man Prinz Archie beim Pistenspaß:
„Meine Jungs“, kommentierte sie den Insta-Clip, der die Pistengaudi von Harry und Archie zeigt. „Du lernst schnell, Archie! Ich bin so stolz“, fügte die 44-Jährige hinzu.
Harry früher auf der Piste in Lech
Ob Prinz Archie die Leidenschaft fürs Wedeln von Prinz Harry geerbt hat? Der Herzog von Sussex machte seine ersten Schwünge übrigens unter anderem in Österreich!
Mit Bruder Prinz William und Mama Prinzessin Diana verbrachte der heute 41-Jährige Anfang der 90er-Jahren nämlich regelmäßig Skiurlaube in Lech am Arlberg.
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