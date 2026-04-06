Verdächtige stellten sich selbst bei der Polizei

Zuerst leugneten sie, dann folgte laut Polizei das Geständnis – nicht nur zum versuchten Diebstahl bei der Reifenfirma, sondern auch zu weiteren Diebstählen. Die Ermittler rollten die Spur weiter auf und stellten auf einem Grundstück in Wals-Siezenheim rund 200 Reifen sicher, ein Teil davon konnte bereits konkreten Diebstählen zugeordnet werden.