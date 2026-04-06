Vierfache Mama hingerichtet, unter Gras verscharrt

Weitere Einvernahmen für Dienstag geplant

Was zu dem Massaker an der beliebten Frau – sie arbeitete in der Gemüseabteilung eines großen Supermarktes – geführt hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der mutmaßliche Täter sitzt in Haft und sagt nicht viel, weitere Einvernahmen sind für Dienstag geplant. Er hatte aber einen perfiden Plan, um von sich abzulenken, was den Tod der Mutter seiner Kinder betrifft. Er wollte den Kindern von einem Fremden erzählen, der die Mama getötet haben soll.