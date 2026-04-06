Zwei Überfälle auf Frauen in nur zehn Stunden

Täter hielt 22-Jähriger Messer an Hals

Eine 22-Jährige aus Traun wollte gerade in der Denkstraße aus ihrem geparkten Auto die Handtasche nehmen, als ihr ein unbekannter Mann ein Messer an den Hals hielt. Als sich die geschockte Frau allerdings umdrehte, lies der Mann mit dem Messer von ihr ab und lief, ohne auch nur ein einziges Wort zu sprechen, in Richtung Remise Kleinmünchen davon. Die Folge war ein großer Polizeieinsatz, der Hubschrauber drehte lange Zeit seine Kreise über dem Linzer Süden. Die Frau gab an, den Mann nicht zu kennen und kam bei der ungewöhnlichen Attacke zum Glück mit dem Schrecken davon.