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Täter auf der Flucht

Zwei Überfälle auf Frauen in nur zehn Stunden

Oberösterreich
06.04.2026 18:00
Auf diese Tankstelle in Enns hatte es ein unbekannter Täter am Ostersonntag abgesehen – doch es ...
Auf diese Tankstelle in Enns hatte es ein unbekannter Täter am Ostersonntag abgesehen – doch es gab Widerstand.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

In Enns wollte am Ostersonntag ein Unbekannter eine Tankstelle überfallen, die Mitarbeiterin wehrte sich heftig und der Mann musste ohne Beute flüchten. Gerade einmal zehn Stunden später wurde in Linz eine 22-Jährige mit einem Messer bedroht – auch dieser Täter konnte flüchten.

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Sie fuhr dem mit einem Radmutternschlüssel bewaffneten Angreifer mit den Daumen in beide Augen und trat dann beherzt gegen das Schienbein des Mannes. So eindrucksvoll verhinderte die 34-jährige Mitarbeiterin einer Tankstelle in Enns am Ostersonntag gegen 4.15 Uhr einen Überfall. Der Täter hatte der Frau, die gerade noch eine Zigarette rauchen wollte, bevor sie ihren Dienst antrat, bei einem Seiteneingang aufgelauert. Er drohte mit der ungewöhnlichen Waffe und forderte Geld.

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Der unbekannte Täter dürfte der Frau aufgelauert und sie mit einem Radmutternschlüssel bedroht haben. Danach hat er sie aufgefordert, das Geld herauszugeben.

Ulrike Handlbauer, LPD OÖ

Doch die 34-Jährige dachte gar nicht daran, wehrte sich nach Kräften. Als der Mann ihr einen Rempler geben wollte, kam er selbst ins Straucheln. Die Angestellte flüchtete daraufhin in den Innenraum und versperrte die Tür.

Dünne Strickmaske mit Sehschlitzen
Der überrumpelte Täter gab daraufhin Fersengeld und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine polizeiliche Fahndung verlief bisher ergebnislos. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: circa 170 Zentimeter groß, mittelstarke Statur, stark ausländischer Akzent. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer weißen dünnen Strickmaske mit Sehschlitzen. Nicht einmal zehn Stunden später spielten sich dann im Linzer Stadtteil Kleinmünchen ähnliche Szenen ab.

Täter hielt 22-Jähriger Messer an Hals
Eine 22-Jährige aus Traun wollte gerade in der Denkstraße aus ihrem geparkten Auto die Handtasche nehmen, als ihr ein unbekannter Mann ein Messer an den Hals hielt. Als sich die geschockte Frau allerdings umdrehte, lies der Mann mit dem Messer von ihr ab und lief, ohne auch nur ein einziges Wort zu sprechen, in Richtung Remise Kleinmünchen davon. Die Folge war ein großer Polizeieinsatz, der Hubschrauber drehte lange Zeit seine Kreise über dem Linzer Süden. Die Frau gab an, den Mann nicht zu kennen und kam bei der ungewöhnlichen Attacke zum Glück mit dem Schrecken davon.

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Das ist die Täterbeschreibung: Mann, 40 bis 50 Jahre alt, etwas dunkelhäutig, Bart, circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, bekleidet mit schwarzem langärmeligen Shirt und ärmelloser Weste sowie heller Kappe. Die Polizei ersucht in beiden Fällen um Hinweise unter  059-133/453 333.

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