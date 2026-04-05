Räuber bedrohte Frau mit Messer, wollte Tasche

Von Osterruhe kann aktuell im Süden von Linz keine Rede sein. Ein Polizeihubschrauber kreiste lange Zeit über dem Stadtgebiet. Hintergrund war eine Fahndung nach einem unbekannten Täter. Er hat eine Frau mit einem Messer bedroht und wollte ihre Tasche.
Zahlreiche Leser meldeten sich am Sonntagnachmittag in der Redaktion der „Krone“. Weil der Hubschrauber lange Zeit über dem Linzer Süden kreiste, wollten sie wissen, was los sei.
Raubüberfall
Gegen 13.30 Uhr zeigte eine 22-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land bei der Polizeiinspektion Kleinmünchen an, dass sie kurz zuvor bei ihrem geparkten Auto in der Denkstraße von einem unbekannten Mann bedroht worden sei.
Als sie dabei gewesen sei, die Tasche vom Autorücksatz zu nehmen, habe ihr der Unbekannte von hinten ein Messer an den Hals gehalten.
Täter lief davon
Als sie sich umdrehte, habe der Täter das Messer gesenkt und sei ohne ein Wort zu sagen in Richtung Remise Kleinmünchen davongelaufen. Die 22-Jährige gab an, den Täter nicht zu kennen und durch den Vorfall unverletzt geblieben zu sein. Aufgrund der Täterbeschreibung wurde eine Fahndung am Tatort und an umliegenden Orten in Linz vorgenommen, wobei diese bisher negativ verlief.
Das ist die Täterbeschreibung
Mann ca. 40 – 50 Jahre alt, etwas dunkelhäutig, Bart, ca. 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, bekleidet mit einem schwarzen langärmeligen Shirt und ärmelloser Weste sowie heller Kappe.
Die Polizei ersucht um etwaige Hinweise unter 059133-45-3333.
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