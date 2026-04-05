Räuber bedrohte Frau mit Messer, wollte Tasche

Täter lief davon

Als sie sich umdrehte, habe der Täter das Messer gesenkt und sei ohne ein Wort zu sagen in Richtung Remise Kleinmünchen davongelaufen. Die 22-Jährige gab an, den Täter nicht zu kennen und durch den Vorfall unverletzt geblieben zu sein. Aufgrund der Täterbeschreibung wurde eine Fahndung am Tatort und an umliegenden Orten in Linz vorgenommen, wobei diese bisher negativ verlief.