Räuber schlug Mitarbeiterin, flüchtete ohne Beute

Der bislang unbekannte Täter überfiel am Ostersonntag um 4.15 Uhr eine 34-jährige Mitarbeiterin, die gerade eine Tankstelle in Enns öffnen wollte. Er drohte ihr mit einem vorgehaltenen Radmutternschlüssel und forderte Geld. Nach einer kurzen Rangelei vor dem Shop versetzte der Täter der Angestellten einen Schlag mit der Faust und flüchtete in weiterer Folge ohne Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine polizeiliche Fahndung verlief bisher ergebnislos.