Räuber schlug Mitarbeiterin, flüchtete ohne Beute

Mit einem Radmutternschlüssel bewaffnet, wollte ein unbekannter Täter Sonntagfrüh eine Tankstelle in Enns überfallen. Doch die Mitarbeiterin (34) wehrte sich. Nach einem kurzen Gerangel gab der verhinderte Räuber dann Fersengeld.
Der bislang unbekannte Täter überfiel am Ostersonntag um 4.15 Uhr eine 34-jährige Mitarbeiterin, die gerade eine Tankstelle in Enns öffnen wollte. Er drohte ihr mit einem vorgehaltenen Radmutternschlüssel und forderte Geld. Nach einer kurzen Rangelei vor dem Shop versetzte der Täter der Angestellten einen Schlag mit der Faust und flüchtete in weiterer Folge ohne Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine polizeiliche Fahndung verlief bisher ergebnislos.
So sah der Täter aus
Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: ca. 170 cm groß, mittelstarke Statur, stark ausländischer Akzent, bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer weißen dünnen Strickmaske mit Sehschlitzen.
Es wird ersucht, etwaige Hinweise dem Dauerdienst des LKA OÖ unter
059133-40-3333 mitzuteilen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.