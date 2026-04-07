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Imad-Umfrage zeigt:

Was im Land Tirol gut läuft und wo es noch fehlt

Tirol
07.04.2026 08:00
Was macht die Landesregierung gut, wo gibt es noch Aufholbedarf?
Was macht die Landesregierung gut, wo gibt es noch Aufholbedarf?(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

Die Arbeit der Landesregierung wurde zuletzt wieder etwas besser bewertet, nachdem es seit 2019 bergab gegangen war. Aber wo drückt den Tirolerinnen und Tirolern der Schuh?

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„Welche Bereiche entwickeln sich Ihrer Meinung nach in Tirol in die richtige und welche in die falsche Richtung?“, lautete eine Fragestellung der Umfrage unter 800 Tirolern, die das Tiroler Marktforschungsinstitut Imad im Auftrag der „Tiroler Krone“ erstellt hat.

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