Was im Land Tirol gut läuft und wo es noch fehlt

Die Arbeit der Landesregierung wurde zuletzt wieder etwas besser bewertet, nachdem es seit 2019 bergab gegangen war. Aber wo drückt den Tirolerinnen und Tirolern der Schuh?
„Welche Bereiche entwickeln sich Ihrer Meinung nach in Tirol in die richtige und welche in die falsche Richtung?“, lautete eine Fragestellung der Umfrage unter 800 Tirolern, die das Tiroler Marktforschungsinstitut Imad im Auftrag der „Tiroler Krone“ erstellt hat.
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