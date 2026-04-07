Obwohl unbeliebt, sind Automatenshops im Aufwind

40 Prozent der Jungen kauften schon ein

Eine Lösung, zu der in der Stadt und am Land seit kurzer Zeit verstärkt zur Beseitigung von Leerstand gegriffen wird, nennt sich Automatenshop. Das Konzept ist einfach: Statt leerer Fläche stellt man Automaten auf, die rund um die Uhr bedient werden können. Im Idealfall kommen so die notwendigsten Lebensmittel auch in der Nacht oder in dünn besiedelten Gebieten zu ihren Abnehmern. Immerhin 29 Prozent (40 Prozent der Jungen) haben schon einmal in solch einem Shop eingekauft.