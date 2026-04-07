Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Umfrage zeigt:

Obwohl unbeliebt, sind Automatenshops im Aufwind

Wirtschaft
07.04.2026 06:00
Ein mittlerweile bekanntes Bild: Automat an Automat statt Leerstand
Ein mittlerweile bekanntes Bild: Automat an Automat statt Leerstand(Bild: APA/ZOE-SOPHIE ZIMMERMANN)
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Stefan Steinkogler

Den einen sind sie ein Dorn im Auge, für andere oft die letzte Rettung: rund um die Uhr verfügbare Automaten. In letzter Zeit wachsen Automatenshops wie die Schwammerl aus dem Boden – vor allem dort, wo zuvor gähnender Leerstand herrschte. Die Österreicher sehen die kleinen personalarmen Geschäfte als Ergänzung, machen sich aber auch Sorgen.

0 Kommentare

Vor allem in ländlichen Gebieten kennt man es. Dort, wo früher der Greißler oder Bäcker seine Waren feilgeboten hat, ist schon seit Jahren nichts mehr drin. Ein Nachfolger wird meist nicht gefunden. 77 Prozent (von 1000 befragten) Österreichern sind laut einer Marketagent-Studie der Meinung, dass die Anzahl leer stehender Geschäfte weiter zunimmt. Bei 87 Prozent sorgt der Leerstand auch für tiefe Sorgenfalten auf der Stirn. 

Viele Innenstädte kämpfen mit gähnender Leere.
Viele Innenstädte kämpfen mit gähnender Leere.(Bild: Andreas Tröster)

40 Prozent der Jungen kauften schon ein
Eine Lösung, zu der in der Stadt und am Land seit kurzer Zeit verstärkt zur Beseitigung von Leerstand gegriffen wird, nennt sich Automatenshop. Das Konzept ist einfach: Statt leerer Fläche stellt man Automaten auf, die rund um die Uhr bedient werden können. Im Idealfall kommen so die notwendigsten Lebensmittel auch in der Nacht oder in dünn besiedelten Gebieten zu ihren Abnehmern. Immerhin 29 Prozent (40 Prozent der Jungen) haben schon einmal in solch einem Shop eingekauft. 

Zitat Icon

Automatenshops bieten eine niederschwellige Möglichkeit, Flächen wieder zu nutzen und die Nahversorgung zu erweitern.

Marketagent-Chef Thomas Schwabl

Bild: Katharina Axmann

Sorge vor Arbeitsplatzverlusten
Die Vorteile liegen laut Umfrage auf der Hand: Rund um die Uhr geöffnet (64,4 Prozent), praktisch für Notfälle (60,6 Prozent), regionale Produkte (34,7 Prozent). Doch es gibt auch Kritik. Konkret bemängeln die Befragten Preisaufschläge gegenüber dem Einzelhandel (49 Prozent), die begrenzte Produktauswahl (44 Prozent) und fehlendes Personal bzw. Arbeitsplatzverluste (43 Prozent). Funktioniert etwas nicht, ist niemand verfügbar. Auch die angebotenen Produkte beschränken sich vor allem in Städten meist auf Süßes, Knabberzeug und Softdrinks. 

Lesen Sie auch:
Forenecho
Automaten-Shops: „Warum geht’s bei Zigaretten?“
26.08.2025

Shops ja, aber Regeln gewünscht
Vernünftig empfindet eine Mehrheit (54 Prozent) Automatenshops an Bahnhöfen und Haltestellen und auch in ländlichen Regionen (52 Prozent). Dort, um das Ortskernsterben abzufangen. Zwei Drittel betrachten die Shops nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung. Fast die Hälfte (48 Prozent) plädiert aber für Regeln. Vor allem in der Nacht oder in Wohngebieten sollte es Einschränkungen im Betrieb geben. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
07.04.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
133.337 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
132.318 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Ausland
Abgestürzter Soldat versteckte sich in Felsspalt
127.072 mal gelesen
Das US-Militär hat den Soldaten gerettet, dessen Kampfjet vom Iran abgeschossen worden war ...
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
2227 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Wirtschaft
Trump: „Öffnet verdammte Straße, ihr Mistkerle!“
1265 mal kommentiert
Die Straße von Hormuz steht aktuell im Zentrum des Konflikts.
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1155 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Mehr Wirtschaft
Renditen gestiegen
Österreich holt sich mit Bundesanleihen 2,3 Mrd. €
Diskutieren Sie mit!
Nutzen Sie Automatenshops?
Bessere Alternative
APG-Chef: Zu viel Photovoltaik verteuert Strom
WERBUNG
Holzbau mit Handschrift aus Oberösterreich
Plus im Großhandel
Kaffee, Tee und Kakao werden deutlich teurer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf