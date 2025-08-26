Automaten-Shops: „Warum geht’s bei Zigaretten?“

Alkohol, Nikotinprodukte, Sexspielzeug: All dies lässt sich in heimischen Automatenshops mittlerweile problemlos erwerben – teils auch ohne echte Ausweiskontrolle. Wie die „Krone“-Community auf das „prickelnde“ Angebot der Automaten reagiert, lesen Sie im folgenden Artikel.
Viele Leser fühlen sich direkt in ihre Jugend zurückversetzt, schließlich gebe es Automaten mit Sexspielzeug nicht erst seit gestern. Gerade in Toilettenanlagen in Restaurants und Tankstellen seien diese seit Jahrzehnten üblich.
„Da wird wohl aus einer Mücke ein Elefant gemacht.“
So richtet sich auch der Fokus des Jugendschutzes eher auf die anderen Inhalte des Automaten: Alkohol und nikotinhaltige Produkte. Während Zigarettenautomaten durch die Überprüfung der Bankkarte das Alter der Kunden (oder zumindest des Kartenbesitzers) feststellen, wählen die neuen Automaten einen neuen, rechtlich wohl unzulässigen Weg. So wird lediglich ein vorgehaltener Ausweis gescannt. Ist die abgebildete Person volljährig, kann das gewünschte Produkt erworben werden.
Für viele User erschließt sich hier das Problem nicht. Warum kann das gleiche System nicht auch für diese Automaten angewandt werden, wenn es bei Zigarettenautomaten problemlos funktioniert?
„Wir brauchen keinen Staat, der das Denken für uns erledigt.“
Ein Teil der Leser findet jedoch die gesamte Diskussion vollkommen überzogen. User n0greennos0zi sieht viel mehr die Eltern in der Pflicht, User Nami wünscht sich allgemein weniger Eingriffe und weniger „Vordenken“ der Politik.
Wie sehen Sie die Situation? Gibt es in Ihrer Umgebung ähnliche Automaten? Wie ist die Altersüberprüfung dort geregelt? Können Sie die Aufregung um die Inhalte des Automaten nachvollziehen? Teilen Sie Ihre Gedanken mit uns in den Kommentaren!
