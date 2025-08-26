Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Forenecho

Automaten-Shops: „Warum geht’s bei Zigaretten?“

Community
26.08.2025 15:46
(Bild: Scharinger Daniel)

Alkohol, Nikotinprodukte, Sexspielzeug: All dies lässt sich in heimischen Automatenshops mittlerweile problemlos erwerben – teils auch ohne echte Ausweiskontrolle. Wie die „Krone“-Community auf das „prickelnde“ Angebot der Automaten reagiert, lesen Sie im folgenden Artikel.

0 Kommentare

Viele Leser fühlen sich direkt in ihre Jugend zurückversetzt, schließlich gebe es Automaten mit Sexspielzeug nicht erst seit gestern. Gerade in Toilettenanlagen in Restaurants und Tankstellen seien diese seit Jahrzehnten üblich. 

Leserkommentar Icon
Leserkommentare
Benutzer Avatar
Brandon
Absolut lächerlich! Solche Automaten gab es schon immer, auch mit dem Sexspielzeug gab's diese in einigen Restaurants oder Tankstellen. Und ratet Mal, wir sind trotzdem alle erwachsen geworden und nicht daran gestorben.
Upvotes:18
Downvotes:3
Benutzer Avatar
Der-Kritische
In unserer Zeit gab es Zigarettenautomaten ohne Altersnachweis und bei den Wirten waren auf dem Klo Blausigelautomaten und wir sind auch Groß geworden.
Upvotes:16
Downvotes:2


„Da wird wohl aus einer Mücke ein Elefant gemacht.“
So richtet sich auch der Fokus des Jugendschutzes eher auf die anderen Inhalte des Automaten: Alkohol und nikotinhaltige Produkte. Während Zigarettenautomaten durch die Überprüfung der Bankkarte das Alter der Kunden (oder zumindest des Kartenbesitzers) feststellen, wählen die neuen Automaten einen neuen, rechtlich wohl unzulässigen Weg. So wird lediglich ein vorgehaltener Ausweis gescannt. Ist die abgebildete Person volljährig, kann das gewünschte Produkt erworben werden.

Für viele User erschließt sich hier das Problem nicht. Warum kann das gleiche System nicht auch für diese Automaten angewandt werden, wenn es bei Zigarettenautomaten problemlos funktioniert?

Leserkommentar Icon
Leserkommentare
Benutzer Avatar
Unforgiven
Auch Zigarettenautomaten funktionieren schon ewig problemlos mit Altersnachweis via Bankomatkarte. Da wird wohl aus einer Mücke ein Elefant gemacht.
Upvotes:22
Downvotes:1
Benutzer Avatar
Lindenbaum
Warum funktioniert das bei Zigaretten Automaten und hier nicht?
Upvotes:21
Downvotes:2
Benutzer Avatar
Arabarabara
Und statt eine moderne Lösung zur Altersüberprüfung zu ermöglichen, z.B. über ID Austria, verbietet man es lieber. Und den Vergleich zu Zigarettenautomaten, wo es scheinbar mit der Bankomatkarte kein Problem darstellt, will ich gar nicht ziehen...
Das ist Österreich und seine wirklichen Probleme.
Upvotes:23
Downvotes:3
Alterskontrollen per Bankkarte: Könnte die Lösung tatsächlich so einfach sein?
Alterskontrollen per Bankkarte: Könnte die Lösung tatsächlich so einfach sein?(Bild: Jöchl Martin)

„Wir brauchen keinen Staat, der das Denken für uns erledigt.“
Ein Teil der Leser findet jedoch die gesamte Diskussion vollkommen überzogen. User n0greennos0zi sieht viel mehr die Eltern in der Pflicht, User Nami wünscht sich allgemein weniger Eingriffe und weniger „Vordenken“ der Politik.

Leserkommentar Icon
Leserkommentare
Benutzer Avatar
n0greennos0zi
Na klar, alles verbieten, wegen der "Kinder" warats! Gibt es eigentlich auch heute noch Erziehungsberechtigte, die darauf schauen, was ihre Sprößlinge machen, oder werden die Kinder in der Früh aus dem Haus geschickt und spät Nachts wieder eingelassen?
Upvotes:12
Downvotes:2
Benutzer Avatar
Nami
Jetzt hört doch mit dem auf - ich meine, es gibt Verantwortung und wir brauchen keinen Staat, der das denken für uns erledigt. Ihr seid unsere Angestellten liebe Politiker und Experten.
Upvotes:23
Downvotes:0


Wie sehen Sie die Situation? Gibt es in Ihrer Umgebung ähnliche Automaten? Wie ist die Altersüberprüfung dort geregelt? Können Sie die Aufregung um die Inhalte des Automaten nachvollziehen? Teilen Sie Ihre Gedanken mit uns in den Kommentaren!

Porträt von Stefan Svitak
Stefan Svitak
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Laura Maria Rypa nach Trennung von Pietro Lombardi: „Bin extrem dünn geworden!“
„Extrem dünn geworden“
Sorge um Laura Maria Rypa nach Trennung von Pietro
Ungefiltert & ehrlich
Knossi: Blitzantworten vom Entertainment-Profi!
Gerüchteküche
Thor gegen Ares: Rudert Marvel zurück?
Folge von Dienstag
Tägliche Bewegung macht uns fit und glücklich!
Folge von Montag
Die Regelmäßigkeit bringt uns den Fitness-Erfolg
Mehr Forum
Forum
Leiwand oder zach: Hat unser Dialekt noch Zukunft?
Frage der Woche
Konnten Sie den Sommer genießen?
Forum
10 Jahre Asyldebatte – Wie blicken Sie zurück?
Frage der Woche
Niedriglohn statt Stütze: Würden Sie arbeiten?
Forum
Der Fall Benko: Was sollten wir daraus lernen?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
119.090 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Wurde zum „Phantom“: Neuer Verdacht gegen Lehrerin
93.872 mal gelesen
Symbolbild
Salzburg
„Ich fahre am Freitag und am Samstag nicht mehr“
90.763 mal gelesen
Am Samstag ging es für viele Reisende in Richung Süden (Symbolbild).
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1339 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
974 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
965 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Mehr Community
Forenecho
Scharia: „Gegen Österreichs Interessen“
Das sagen die Leser
Kratky-Aus: „Blöd ist nicht der, der es nimmt …“
Forum
Nach Kratky-Aus: Wie wird es mit Ö3 weitergehen?
Pro & Contra
Haustiere: Was passiert nach dem Tod?
Frage der Woche
Sind unsere Bahnübergänge sicher genug?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf