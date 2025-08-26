Automaten-Shops: „Warum geht’s bei Zigaretten?“



„Da wird wohl aus einer Mücke ein Elefant gemacht.“

So richtet sich auch der Fokus des Jugendschutzes eher auf die anderen Inhalte des Automaten: Alkohol und nikotinhaltige Produkte. Während Zigarettenautomaten durch die Überprüfung der Bankkarte das Alter der Kunden (oder zumindest des Kartenbesitzers) feststellen, wählen die neuen Automaten einen neuen, rechtlich wohl unzulässigen Weg. So wird lediglich ein vorgehaltener Ausweis gescannt. Ist die abgebildete Person volljährig, kann das gewünschte Produkt erworben werden.