„Möge Ostern der Hoffnung neue Stimme verleihen“

Ende der Osterfeierlichkeiten

Der Papst wandte sich aus dem Fenster des Apostolischen Palasts mit Blick auf den Petersplatz an die Menge. Mit dem „Regina Coeli“ gehen die Osterfeierlichkeiten zu Ende. Ostern ist das höchste kirchliche Fest für gläubige Christen. Das Gedenken an Maria als „Himmelskönigin“ und Mutter Gottes ersetzt bis zum Pfingsttag das Angelus-Gebet, das viele von sonntäglichen Ansprachen des Papstes kennen.