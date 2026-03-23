Grünes Licht für neue Bahn auf Gerlitzen-Gipfel

Vergangene Woche fanden die Bauverhandlungen für die neue 10er Gondelbahn „Kanzelbahn II“ statt. Sie konnten positiv abgeschlossen werden und es gab grünes Licht für das Projekt einer neuen Verbindung von der Mittelstation hinauf zum Gipfel. Die bestehende 4-er Gipfelbahn wird im Rahmen des Projektes durch eine moderne 10-er-Gondelbahn ersetzt. Damit sollen künftig Wartezeiten für Skifahrer wegfallen.