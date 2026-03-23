Grünes Licht für neue Bahn auf Gerlitzen-Gipfel

Schneller zum Pistenspaß auf dem Gerlitzen-Gipfel: Im April startet der Bau für eine moderne Gondelbahn. Sie wird die Gipfelbahn ersetzen.
Während die Skifahrer noch kräftig auf den Pisten der Gerlitzen wedeln, wird seitens der Liftbetreiber schon im Hintergrund an einem der größten Infrastrukturprojekte im Skigebiet geplant.
Vergangene Woche fanden die Bauverhandlungen für die neue 10er Gondelbahn „Kanzelbahn II“ statt. Sie konnten positiv abgeschlossen werden und es gab grünes Licht für das Projekt einer neuen Verbindung von der Mittelstation hinauf zum Gipfel. Die bestehende 4-er Gipfelbahn wird im Rahmen des Projektes durch eine moderne 10-er-Gondelbahn ersetzt. Damit sollen künftig Wartezeiten für Skifahrer wegfallen.
„Mit der Kanzelbahn II realisieren wir ein echtes Leuchtturmprojekt. Sie wird ein Gamechanger für unser Skigebiet und ein starkes Signal für den gesamten Tourismusstandort Kärnten sein“, so Hans Hopfgartner, Geschäftsführer der Gerlitzen Alpe.
Die neue Bahn soll für eine effizientere Gästeverteilung am Berg sorgen und einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Weiterentwicklung der gesamten Region sorgen. Dazu können neben Skifahrern und Snowboardern auch Winterwanderer künftig sicher und wettergeschützt den Gerlitzen-Gipfel erreichen.
Die nächste Projektphase erfolgt schon im April: Nach dem Ende der Wintersaison wird am 7. April der Baustart erfolgen. Mit der neuen 10-er-Gondelbahn werden natürlich auch die beiden Liftstationen erneuert. Die Fertigstellung ist schon für die kommende Wintersaison 2026/2027 geplant.
Geänderter Sommerbetrieb
Während die alte Gipfelbahn abgebaut wird, gibt es natürlich im Sommer hier keine Liftverbindung. Für Wanderer gibt es allerdings ab Ende Mai von der Erlebnisarena Kanzelhöhe mit der Moserbahn und der Pöllingerbahn bis zur Pöllingerhütte zu fahren.
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