5 Gründe, warum so lange niemand am Mond war

Mit der Mondmission „Artemis II“ ist eine Landung auf dem Mond wieder in greifbare Nähe gerückt. Immerhin umkreisen drei Astronauten und eine Astronautin den Mond. Noch nie waren Menschen so weit von der Erde weg gewesen. Und dennoch ist eine Landung auf dem Mond derzeit nicht möglich. Noch nicht, wenn es nach US-Präsident Donald Trump geht. Der hat per Dekret festgeschrieben, dass innerhalb seiner Amtszeit (bis 2029) das Kunststück gelingen soll.