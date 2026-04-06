Letzte Landung: 1972
5 Gründe, warum so lange niemand am Mond war
Mit bloßem Auge ist der Mond zu erkennen und dennoch ist die Reise dorthin in den letzten 54 Jahren nicht gelungen. Krone+ beleuchtet die fünf wichtigsten Gründe, warum es seit Ewigkeiten keinen Nachfolger für Eugene Cernan gibt.
Mit der Mondmission „Artemis II“ ist eine Landung auf dem Mond wieder in greifbare Nähe gerückt. Immerhin umkreisen drei Astronauten und eine Astronautin den Mond. Noch nie waren Menschen so weit von der Erde weg gewesen. Und dennoch ist eine Landung auf dem Mond derzeit nicht möglich. Noch nicht, wenn es nach US-Präsident Donald Trump geht. Der hat per Dekret festgeschrieben, dass innerhalb seiner Amtszeit (bis 2029) das Kunststück gelingen soll.
Dabei jährt sich die erste Mondlandung heuer bereits zum 57. Mal. Neil Armstrong betrat den Erdtrabanten am 21. Juli 1969 im Rahmen der Apollo-11-Mission als erster Mensch. Drei Jahre später sammelte Eugene Cernan noch rund 110 kg Mondgestein ein. Dass er bis heute der letzte Mensch am Mond sein würde, war damals nicht abzusehen. Denn die Mission Apollo 17 sollte nicht die letzte sein.
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