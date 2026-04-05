Im Taxi erbrochen, dann bespuckt Frau (18) Polizei

In der Nacht auf Samstag sorgte eine 18-Jährige aus Serbien für eine heftige Szene in Wien: Ein Taxilenker musste sein Fahrzeug nach der Fahrt notdürftig reinigen, nachdem die junge Frau es mit Erbrochenem verunreinigt hatte – und weigerte sich, die Reinigungskosten sowie den Fuhrlohn zu bezahlen.