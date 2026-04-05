Im Taxi erbrochen, dann bespuckt Frau (18) Polizei

In der Nacht auf Samstag sorgte eine 18-Jährige aus Serbien für eine heftige Szene in Wien: Ein Taxilenker musste sein Fahrzeug nach der Fahrt notdürftig reinigen, nachdem die junge Frau es mit Erbrochenem verunreinigt hatte – und weigerte sich, die Reinigungskosten sowie den Fuhrlohn zu bezahlen.
Der Taxifahrer steuerte kurzerhand eine Polizeiinspektion im 16. Bezirk an. Die stark alkoholisierte 18-Jährige – sie hatte laut Polizei 2,1 Promille im Blut – beschimpfte die Beamten lautstark, spuckte mehrfach in ihre Richtung und wehrte sich bei der vorläufigen Festnahme heftig. Auch im Arrestbereich beruhigte sie sich nicht.
Mutter übernahm Kosten für Tochter
Die Kosten für das Taxi und die Reinigung übernahm schließlich die Mutter der jungen Frau. Die 18-Jährige wird nun wegen versuchter schwerer Körperverletzung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt.
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