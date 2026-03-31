Dealer auf frischer Tat bei Tankstelle ertappt

Deals an der Tankstelle

Diese Verkäufe sollen den Ermittlungsergebnissen zufolge überwiegend im Bereich einer Tankstelle stattgefunden und der Finanzierung des eigenen Suchtmittelkonsums und der Spielsucht gedient haben. Aufgrund der Erhebungen der Beamten ordnete die Staatsanwaltschaft Wels die Festnahme der beiden Dealer an. Diese wurden am 25. Februar 2026 im Bezirk Wels-Land mit Unterstützung des LKA OÖ – EGS vollzogen. Einer der beiden Dealer wurde dabei unmittelbar nach einer Suchtgiftübergabe an einen Abnehmer betreten und festgenommen.