Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Amphetamin verkauft

Dealer auf frischer Tat bei Tankstelle ertappt

Oberösterreich
31.03.2026 10:30
Insgesamt wurden zwei Dealer festgenommen (Symbolbild)
Insgesamt wurden zwei Dealer festgenommen (Symbolbild)(Bild: APA/EVA MANHART / APA / picturedesk.com)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Wie erst jetzt bekannt wurde, wurden in Sattledt (OÖ) schon vor rund einem Monat zwei Dealer festgenommen, die mit größeren Mengen von Methamphetamin gehandelt hatten. Die beiden teilweise geständigen Männer sitzen in U-Haft. Auch 14 Abnehmer wurden bereits ausgeforscht und angezeigt.

0 Kommentare

Infolge einer Anzeige, welche bereits im September 2025 bei der Polizei Sattledt erstattet wurde, nahmen Beamte des koordinierten Kriminaldienstes Wels-Land in Zusammenarbeit mit Beamten der Polizei Sattledt die Ermittlungen auf. Zwei Suchtmitteldealer, amtsbekannte Männer im Alter von 29 und 43 aus Sattledt, sollten den Ermittlungen zufolge seit zumindest 2022 Amphetamin „Speed“ in einer die Grenzmenge mehrfach übersteigenden Menge verkauft haben.

Deals an der Tankstelle
Diese Verkäufe sollen den Ermittlungsergebnissen zufolge überwiegend im Bereich einer Tankstelle stattgefunden und der Finanzierung des eigenen Suchtmittelkonsums und der Spielsucht gedient haben. Aufgrund der Erhebungen der Beamten ordnete die Staatsanwaltschaft Wels die Festnahme der beiden Dealer an. Diese wurden am 25. Februar 2026 im Bezirk Wels-Land mit Unterstützung des LKA OÖ – EGS vollzogen. Einer der beiden Dealer wurde dabei unmittelbar nach einer Suchtgiftübergabe an einen Abnehmer betreten und festgenommen.

14 Abnehmer ausgeforscht
Beide Beschuldigten befinden sich derzeit noch in U-Haft in der Justizanstalt
Wels. Während der mehrmonatigen Ermittlungen konnten insgesamt 14 Suchtgiftabnehmer ausgeforscht und gesondert der Staatsanwaltschaft Wels zur Anzeige gebracht werden. Die Beschuldigten zeigten sich teilweise geständig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
31.03.2026 10:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Peru hat immer wieder mit heftigen Niederschlägen zu kämpfen.
Dürre, Sturzregen etc.
Wetterphänomen El-Niño für Herbst prognostiziert
Kardinal Pierbattista Pizzaballa wurde nun doch Zugang zur Grabeskirche gewährt. 
Skandal in Jerusalem
Netanyahu gewährt Kardinal Zugang zur Grabeskirche
Die Aktenberge sind riesig. Ständig trudeln neue Anzeigen ins Haus (Symbolfoto).
Vorwürfe haltlos
Familienvater seit Jahren Ziel von Horror-Anzeigen
Der Kreml trimmt die Bevölkerung von Kindesbeinen an auf Krieg.
„Erwachsen spielen“
Russische Kindergärten geben Drohnen-Unterricht
In dem geklauten Lastwagen waren KitKat-Schokoriegel, die in „ganz Europa“ ausgeliefert werden ...
Jetzt droht Engpass
Lastwagen mit zwölf Tonnen KitKat-Riegel geklaut
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
192.944 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
154.563 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Society International
Arnie-Sohn holt sich dreifachen Bodybuilding-Sieg
123.162 mal gelesen
Joe Baena trat am Wochenende in Papas Fußstapfen: Der Sohn von Arnold Schwarzenegger konnte sich ...
Gericht
Illegaler rammt Frau am Schutzweg, niemand haftet
883 mal kommentiert
Auf diesem Schutzweg in Wien-Landstraße rammte der Inder Ende 2022 die dreifache Mutter am ...
Medien
Luxusproblem! Das sind die ORF-Gagenkaiser
871 mal kommentiert
Ziemlich beste Freunde: Der beurlaubte Generaldirektor Roland Weißmann und Sicherheitschef Pius ...
Kolumnen
Den fetten Audi zurückgeben, Herr Schellhorn!
783 mal kommentiert
Die Wahl des Dienstautos von Staatssekretär Schellhorn sorgte bereits im Mai 2025 für emotionale ...
Mehr Oberösterreich
Amphetamin verkauft
Dealer auf frischer Tat bei Tankstelle ertappt
Junge kaum vertreten
In der Landespolitik sitzen vorwiegend „Boomer“
Statt altem Gebetshaus
Verein präsentiert Plan für vierstöckige Moschee
Krone Plus Logo
Neue Kameras erlaubt
Unerwarteter Kurswechsel bei Zufahrtskontrollen
Schwerpunkt
Mehr als 4000 Fahrzeuge ins Radar-Visier genommen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf