Dealer auf frischer Tat bei Tankstelle ertappt

Wie erst jetzt bekannt wurde, wurden in Sattledt (OÖ) schon vor rund einem Monat zwei Dealer festgenommen, die mit größeren Mengen von Methamphetamin gehandelt hatten. Die beiden teilweise geständigen Männer sitzen in U-Haft. Auch 14 Abnehmer wurden bereits ausgeforscht und angezeigt.
Infolge einer Anzeige, welche bereits im September 2025 bei der Polizei Sattledt erstattet wurde, nahmen Beamte des koordinierten Kriminaldienstes Wels-Land in Zusammenarbeit mit Beamten der Polizei Sattledt die Ermittlungen auf. Zwei Suchtmitteldealer, amtsbekannte Männer im Alter von 29 und 43 aus Sattledt, sollten den Ermittlungen zufolge seit zumindest 2022 Amphetamin „Speed“ in einer die Grenzmenge mehrfach übersteigenden Menge verkauft haben.
Deals an der Tankstelle
Diese Verkäufe sollen den Ermittlungsergebnissen zufolge überwiegend im Bereich einer Tankstelle stattgefunden und der Finanzierung des eigenen Suchtmittelkonsums und der Spielsucht gedient haben. Aufgrund der Erhebungen der Beamten ordnete die Staatsanwaltschaft Wels die Festnahme der beiden Dealer an. Diese wurden am 25. Februar 2026 im Bezirk Wels-Land mit Unterstützung des LKA OÖ – EGS vollzogen. Einer der beiden Dealer wurde dabei unmittelbar nach einer Suchtgiftübergabe an einen Abnehmer betreten und festgenommen.
14 Abnehmer ausgeforscht
Beide Beschuldigten befinden sich derzeit noch in U-Haft in der Justizanstalt
Wels. Während der mehrmonatigen Ermittlungen konnten insgesamt 14 Suchtgiftabnehmer ausgeforscht und gesondert der Staatsanwaltschaft Wels zur Anzeige gebracht werden. Die Beschuldigten zeigten sich teilweise geständig.
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