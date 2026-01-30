Brauchte Geld für Drogen: Tankstelle überfallen

Dreieinhalb Jahre

Beim Prozess am Freitag gestand der junge Mann seine Tat. Weitere Milderungsgründe waren sein Alter, die Tatsache, dass es beim Versuch geblieben war und er den Schaden wiedergutgemacht hatte. Erschwerend hingegen waren unter anderem seine beiden einschlägigen Vorstrafen – zwei kleine Diebstähle. Schlussendlich wurde er zu dreieinhalb Jahren unbedingter Haft verurteilt – nicht rechtskräftig.