Brauchte Geld für Drogen: Tankstelle überfallen

Ein junger Drogensüchtiger wurde am Freitag am Landesgericht Linz verurteilt. Doch nicht etwa wegen Suchtgiftdelikten, sondern wegen eines bewaffneten Überfalls auf eine JET-Tankstelle in der Landeshauptstadt im vergangenen November. Die Kassa hatte er nicht aufbekommen, nun muss er dreieinhalb Jahre hinter Gitter.
Heroin- und kokainabhängig sei er gewesen, als er die Tat verübt habe. Weil er außer AMS-Geld über keine finanziellen Mittel verfügte, sah ein 20-jähriger Linzer nur noch einen Ausweg: Er würde eine Tankstelle überfallen. Seine Wahl fiel auf die JET-Tankstelle beim St. Barbara-Friedhof.
Mitarbeiterin weigerte sich
Mit einem Messer bewaffnet zwang er am Abend des 23. November eine Mitarbeiterin mit vorgehaltenem Messer, die Kasse zu leeren. Die weigerte sich aber, und flüchtete mit einer weiteren Mitarbeiterin ins Büro. Mehrmals stach der Räuber mit seinem Messer auf die Kassenlade ein – vergeblich, sie blieb geschlossen.
Tschick statt Bargeld
Statt Bargeld schnappte sich der 20-Jährige vier Packungen Zigaretten und einen Rucksack, und floh aus der Filiale. Wenig später wurde er ausgeforscht.
Dreieinhalb Jahre
Beim Prozess am Freitag gestand der junge Mann seine Tat. Weitere Milderungsgründe waren sein Alter, die Tatsache, dass es beim Versuch geblieben war und er den Schaden wiedergutgemacht hatte. Erschwerend hingegen waren unter anderem seine beiden einschlägigen Vorstrafen – zwei kleine Diebstähle. Schlussendlich wurde er zu dreieinhalb Jahren unbedingter Haft verurteilt – nicht rechtskräftig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.