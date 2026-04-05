Vier Ratschenkinder wurden zu kleinen Helden

Vier Ratschenkinder, unterwegs Samstag in der Früh in Steinberg (Burgenland), vollbrachten eine Heldentat.
Auf der Tour durch den Ort hörten sie Hilferufe, die aus einem Einfamilienhaus kamen. Die Eingangstür konnte nicht geöffnet werden. So verständigten die couragierten Kinder prompt die Einsatzkräfte.
Über ein Fenster verschaffte sich die Feuerwehr schließlich Zutritt. Der Bewohner, der allein war, lag verletzt auf dem Boden. Die Helfer des Rettungsdienstes versorgten den Mann und brachten ihn ins Spital. Für die kleinen Retter gab es ein dickes Lob!
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