Rekord bei Anmeldungen für Wörthersee-Marathon

Hoher Frauenanteil und junge Menschen

Besonders eine Gruppe sticht dabei hervor: die Jungen. Denn die Veranstalter konnten die meisten Läufer in der Altersklasse zwischen 25 und 29 Jahren zählen. Auch der Frauenanteil wird bei dem Laufspektakel rund um Kärntens größten See hoch sein. „Auf der Marathondistanz laufen fast ein Drittel Frauen, sogar 58 Prozent sind es auf der Halbmarathonstrecke.“