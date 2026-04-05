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Zweitgrößtes Laufevent

Rekord bei Anmeldungen für Wörthersee-Marathon

Kärnten
05.04.2026 14:00
Am 27. September findet rund um den Wörthersee das Laufspektakel statt.
Am 27. September findet rund um den Wörthersee das Laufspektakel statt.(Bild: Wörthersee Marathon)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Der Wörthersee-Marathon schaffte es binnen kürzester Zeit zum zweitgrößten Laufevent in Österreich. Besonders junge Läufer wollen Kärntens größten See umrunden.

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Die Startliste für den Wörthersee-Marathon am 27. September wird von Tag zu Tag länger. Mittlerweile sind schon 5000 Menschen für das einzigartige Laufevent in Kärnten registriert.

„Davon sind über 2800 Menschen für den Marathon um den See registriert. Damit wird der Wörthersee-Marathon auf Anhieb der zweitgrößte Marathon Österreichs, auf die Distanz von 42,195 Kilometern betrachtet“, heißt es seitens der Veranstalter.

Hoher Frauenanteil und junge Menschen
Besonders eine Gruppe sticht dabei hervor: die Jungen. Denn die Veranstalter konnten die meisten Läufer in der Altersklasse zwischen 25 und 29 Jahren zählen. Auch der Frauenanteil wird bei dem Laufspektakel rund um Kärntens größten See hoch sein. „Auf der Marathondistanz laufen fast ein Drittel Frauen, sogar 58 Prozent sind es auf der Halbmarathonstrecke.“

Wörthersee-Marathon

Anmelden für die einzelnen Disziplinen und Informationen rund um das Laufevent sind unter www.woerthersee-marathon.at abrufbar.

Neben dem „The Wild Beauty – 21 K“-Halbmarathon und dem normalen Marathon gibt es auch einen eigenen Team-Marathon. Darin treten Gruppen zwischen zwei und zehn Personen an, die gemeinsam mit Wechseln die Marathondistanz rund um den türkisblauen Wörthersee überwinden werden.

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