Couragierte Frau setzt sich für Friedensweg ein

Was ursprünglich als „Weg der Toleranz“ gedacht war, trägt nun einen Namen, der aktueller kaum sein könnte: Friedensweg! Seit dem Ukraine-Krieg, der einen Keil zwischen Ost- und Westeuropa getrieben hat, ist die Weltordnung nicht mehr dieselbe wie vor vier Jahren. „Der Wunsch nach Respekt und Anerkennung ist größer als je zuvor“, betont Helga Magedler aus Lutzmannsburg, eine Frau, die Beharrlichkeit und einen festen Glauben an das Miteinander auszeichnet. Diese Tugenden sind ihr Antrieb für die Schaffung eines Rundwanderweges, der durch das Mittelburgenland führen soll. Von ihrem Heimatort geht es über Lockenhaus, Kobersdorf und Lackenbach bis Deutschkreutz und wieder zurück an den Start.