Couragierte Frau setzt sich für Friedensweg ein

Im festen Glauben an das Gute soll ein Pfad, der Hoffnung schenkt, durch das wildromantische Mittelburgenland führen.
Was ursprünglich als „Weg der Toleranz“ gedacht war, trägt nun einen Namen, der aktueller kaum sein könnte: Friedensweg! Seit dem Ukraine-Krieg, der einen Keil zwischen Ost- und Westeuropa getrieben hat, ist die Weltordnung nicht mehr dieselbe wie vor vier Jahren. „Der Wunsch nach Respekt und Anerkennung ist größer als je zuvor“, betont Helga Magedler aus Lutzmannsburg, eine Frau, die Beharrlichkeit und einen festen Glauben an das Miteinander auszeichnet. Diese Tugenden sind ihr Antrieb für die Schaffung eines Rundwanderweges, der durch das Mittelburgenland führen soll. Von ihrem Heimatort geht es über Lockenhaus, Kobersdorf und Lackenbach bis Deutschkreutz und wieder zurück an den Start.
Der Ursprung der Idee für einen Friedensweg vor der Haustür ist herzerwärmend. „Eine Wandergruppe aus Australien legte auf einem Bankerl in Lutzmannsburg eine Rast ein. Keine gemeinsame Sprache, und doch volles Verständnis füreinander! Da war für mich klar, Wandern verbindet“, schildert Helga Magedler, die Ehefrau des früheren, bereits verstorbenen Bürgermeisters.
Jetzt will sie den Friedensweg Wirklichkeit werden lassen: „Entlang des Pfades sollen Stationen entstehen, mit allerlei Sitzgelegenheiten, Info-Tafeln sowie QR-Codes für Geschichtenerzähler, Hintergrundwissen über Orte und das jahrhundertelange Zusammenleben von Deutschen, Kroaten, Ungarn, Juden, Roma und Sinti in unserem Bezirk.“ Helga Magedler hofft auf breite Unterstützung in den Amtsstuben der Gemeinden, um ihren Weg für den Frieden nicht allein zu meistern. Der Anfang ist gemacht.
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