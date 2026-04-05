Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Regionalliga West

Zwei Teams laufen 2026 noch Sieg hinterher

Salzburg
05.04.2026 15:00
Petrit Nika (re.) und Wals-Grünau sowie auch der FC Pinzgau warten noch auf den ersten Sieg ...
Petrit Nika (re.) und Wals-Grünau sowie auch der FC Pinzgau warten noch auf den ersten Sieg 2026.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Philip Kirchtag
Porträt von Christoph Kolland
Von Philip Kirchtag und Christoph Kolland

Ein Auftakt zum Vergessen! Die Westligisten Wals-Grünau und FC Pinzgau warten 2026 noch immer auf einen Sieg. Beide müssen an einem stressigen Osterwochenende am Montag ins Ländle. Auch deshalb gab es am Karsamstag für einige eine zusätzliche Trainingseinheit.

0 Kommentare

Das haben sich die Teams ganz anders vorgestellt. Fünf Runden ist die Rückrunde der Westliga schon wieder alt und zwei Salzburger Klubs stehen noch ohne Sieg da! Wals-Grünau hat zwar erst drei Spiele absolviert, ein Punkt und nur drei erzielte Treffer ist für die ambitionierten Flachgauer aber doch eine magere Ausbeute. „Es wäre schon gut, wenn wir in Lustenau endlich voll anschreiben könnten“, betont Grünau-Coach Bernhard Huber-Rieder, der sich seinen Start (er kam im Winter) bei seinem neuen Verein sicher auch anders vorgestellt hat. Montag geht es wie erwähnt nach Vorarlberg zu einem direkten Tabellennachbarn.

Dreier in Vorarlberg ein Muss
Ebenfalls ins Ländle reist der FC Pinzgau. Vier Spiele, zwei Punkte – der Abwärtstrend im Frühjahr bei den Saalfeldenern ist nicht zu übersehen. Gegen Lauterach ist ein Sieg Pflicht, sonst steht man bald im Keller. „In Vorarlberg ist es immer schwierig, aber wir brauchen einen Dreier für unser Selbstvertrauen“, meint Trainer Adonis Spica, der aber spielerisch zuletzt eine Steigerung sah. Bei Wacker Innsbruck holte sein Team ein 1:1, gegen Lustenau verloren die Pinzgauer 1:3. „Wir hatten genug Chancen, um das Spiel zu gewinnen. Es war ein Schritt nach vorne.“

Lesen Sie auch:
Die Wacker-Fans sorgten für beste Stimmung.
Regionalliga West
Ein Fußballfest mit Schönheitsfehler
03.04.2026
Beben in Bischofshofen
Fußball-Revolution! Jetzt sprechen die Bosse
03.04.2026
Platz-Causa vorbei?
Neuer Klub! Fußball-Revolution in Bischofshofen
03.04.2026

Das Osterwochenende ist also aufgrund des dichten Spielplans und des Siegesdrucks keineswegs ein ruhiges für die Amateurkicker. Am Karsamstag ging es für den FC Pinzgau vor dem großen Osteressen noch auf den Trainingsplatz, um Sonntag für die Eiersuche frei zu haben. Auch Seekirchen-Trainer Mario Lapkalo bat auf den Rasen. Die Wallerseer reisen Montag nach Tirol: „Schwaz ist für mich eine sehr gute Mannschaft, aber wir fahren dorthin, um etwas zu ernten.“

Regionalliga West, Montag: FC Lustenau – Wals-Grünau, Schwaz – Seekirchen, Imst – Reichenau, Hohenems – St. Johann, Lauterach – FC Pinzgau (alle 14), Bischofshofen – Dornbirn (15), Wacker Innsbruck – Kitzbühel (16), Kuchl – Altach Juniors (17).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
05.04.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.091 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.105 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.665 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1611 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1358 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1307 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf