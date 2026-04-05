Zwei Teams laufen 2026 noch Sieg hinterher

Das haben sich die Teams ganz anders vorgestellt. Fünf Runden ist die Rückrunde der Westliga schon wieder alt und zwei Salzburger Klubs stehen noch ohne Sieg da! Wals-Grünau hat zwar erst drei Spiele absolviert, ein Punkt und nur drei erzielte Treffer ist für die ambitionierten Flachgauer aber doch eine magere Ausbeute. „Es wäre schon gut, wenn wir in Lustenau endlich voll anschreiben könnten“, betont Grünau-Coach Bernhard Huber-Rieder, der sich seinen Start (er kam im Winter) bei seinem neuen Verein sicher auch anders vorgestellt hat. Montag geht es wie erwähnt nach Vorarlberg zu einem direkten Tabellennachbarn.