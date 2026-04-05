Zwei Teams laufen 2026 noch Sieg hinterher

Ein Auftakt zum Vergessen! Die Westligisten Wals-Grünau und FC Pinzgau warten 2026 noch immer auf einen Sieg. Beide müssen an einem stressigen Osterwochenende am Montag ins Ländle. Auch deshalb gab es am Karsamstag für einige eine zusätzliche Trainingseinheit.
Das haben sich die Teams ganz anders vorgestellt. Fünf Runden ist die Rückrunde der Westliga schon wieder alt und zwei Salzburger Klubs stehen noch ohne Sieg da! Wals-Grünau hat zwar erst drei Spiele absolviert, ein Punkt und nur drei erzielte Treffer ist für die ambitionierten Flachgauer aber doch eine magere Ausbeute. „Es wäre schon gut, wenn wir in Lustenau endlich voll anschreiben könnten“, betont Grünau-Coach Bernhard Huber-Rieder, der sich seinen Start (er kam im Winter) bei seinem neuen Verein sicher auch anders vorgestellt hat. Montag geht es wie erwähnt nach Vorarlberg zu einem direkten Tabellennachbarn.
Dreier in Vorarlberg ein Muss
Ebenfalls ins Ländle reist der FC Pinzgau. Vier Spiele, zwei Punkte – der Abwärtstrend im Frühjahr bei den Saalfeldenern ist nicht zu übersehen. Gegen Lauterach ist ein Sieg Pflicht, sonst steht man bald im Keller. „In Vorarlberg ist es immer schwierig, aber wir brauchen einen Dreier für unser Selbstvertrauen“, meint Trainer Adonis Spica, der aber spielerisch zuletzt eine Steigerung sah. Bei Wacker Innsbruck holte sein Team ein 1:1, gegen Lustenau verloren die Pinzgauer 1:3. „Wir hatten genug Chancen, um das Spiel zu gewinnen. Es war ein Schritt nach vorne.“
Das Osterwochenende ist also aufgrund des dichten Spielplans und des Siegesdrucks keineswegs ein ruhiges für die Amateurkicker. Am Karsamstag ging es für den FC Pinzgau vor dem großen Osteressen noch auf den Trainingsplatz, um Sonntag für die Eiersuche frei zu haben. Auch Seekirchen-Trainer Mario Lapkalo bat auf den Rasen. Die Wallerseer reisen Montag nach Tirol: „Schwaz ist für mich eine sehr gute Mannschaft, aber wir fahren dorthin, um etwas zu ernten.“
Regionalliga West, Montag: FC Lustenau – Wals-Grünau, Schwaz – Seekirchen, Imst – Reichenau, Hohenems – St. Johann, Lauterach – FC Pinzgau (alle 14), Bischofshofen – Dornbirn (15), Wacker Innsbruck – Kitzbühel (16), Kuchl – Altach Juniors (17).
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